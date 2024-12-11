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開交通罰單涉圖利 台中23警遭約談

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿趙容萱／台中報導

台中市警9月爆發員警取締交通違規，涉將開立白單轉為罰額較低紅單，有12人涉嫌圖利。圖為太平警分局外觀。圖／民眾提供
台中市警9月爆發員警取締交通違規，涉將開立白單轉為罰額較低紅單，有12人涉嫌圖利。圖為太平警分局外觀。圖／民眾提供
台中市警第六分局九月爆發員警取締交通違規，涉將開立白單轉為罰額較低紅單，有十二人涉嫌圖利；檢方昨展開第二波行動，再約談太平警分局偵查隊長金桂明等廿三警到案，均列貪汙圖利罪被告，漏夜複訊中。

台中市長盧秀燕說，這是警方自檢自辦，自清門戶，少數人違反法令不應該；市警局長李文章說，涉案員警多是二○一九年至去年曾在六分局西屯所服務，為相同案件，後續會汰除違紀人員。

檢方今年九月鎖定西屯所李姓巡佐等十二人，清查其等多次取締交通違規，涉嫌將原本開立白單（逕行舉發）約六百元至九百元罰單，改成紅單（當場舉發）罰額介於三百元至六百元，讓被取締對象減少罰款

李姓巡佐當時被依貪汙圖利罪嫌聲押獲准，因警員集體涉案，檢方不排除有人主導，至於要求改單、減輕罰則對象，也要清查。

台中地檢署昨指揮廉、調、警等單位，搜索台中市警第一、第五、第六、豐原、大甲，霧峰等警分局，另有人已調新竹、高雄，也遭搜索，專案小組共帶回廿三警。

據了解，被約談官階最高為太平警分局偵查隊長金桂明，金曾任西屯派出所所長，因涉案時間橫跨多年，多名基層警員各自調往不同分局或他轄警局服務，檢方昨同步搜索，另也同步提訊收押中的李姓巡佐到庭訊問。

交通違規 盧秀燕 罰單 罰款

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