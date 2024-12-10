登山隊攀馬博橫斷 61歲女山友腳扭傷空勤救援

18人登山隊伍攀登馬博拉斯橫斷路線，隊員中61歲女山友腳扭傷紅腫，無法行走，向花蓮消防局求援；空勤獲報，今天下午黑鷹直升機飛抵馬布谷山屋救援，再由救護車送醫治療。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，今天下午接獲總隊勤務指揮中心通知，由花蓮縣消防局申請，登山隊伍攀登馬博拉斯橫斷行程，其中陳姓婦人腳扭傷紅腫，無法行走，意識清楚，建議申請航空器。

隨即下午3時24分派遣駐地花蓮黑鷹直升機自花蓮機場起飛，沿花東縱谷爬高1萬呎向卓溪鄉馬布谷山屋，抵達目標區落地後由特搜人員出艙，背負上機實施檢傷；直升機下午4時26分降落德興棒球場，由花蓮縣消防局救護車送往醫院。

馬博拉斯橫斷為一條難度高的登山路線，在登山界有「四大障礙」之一稱號。