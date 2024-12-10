影／找到了！台中港船難失蹤3天船員 今在消波塊發現已遇難

一艘巴拿馬籍油輪上周六因海象惡劣且主機異常，深夜擱淺在台中港南防沙堤海岸，3名船員跳海，搜救人員現場雖救回14人，但一名跳船的中國籍船員失蹤，今天持續搜尋後，終於在船舶右側消波塊下找到遺體，已吊掛上岸，後續交港警總隊續處。

台中港消防隊表示，「液態寶石輪」船員15人，原已獲救14人現皆妥為安置飯店，落海失蹤船員1人，由港消大隊與海巡人員持續搜尋後，今天該船仍卡在原位，傾斜角度約30°，上午8時51分終於在受困船舶右側消波塊下找到遺體，並於10時58分吊掛上岸，後續交港警總隊處置中。