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影／找到了！台中港船難失蹤3天船員 今在消波塊發現已遇難

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

一艘巴拿馬籍油輪上周六因海象惡劣且主機異常，深夜擱淺在台中港南防沙堤海岸，3名船員跳海，搜救人員現場雖救回14人，但一名跳船的中國籍船員失蹤，今天持續搜尋後，終於在船舶右側消波塊下找到遺體，已吊掛上岸，後續交港警總隊續處。

台中港消防隊表示，「液態寶石輪」船員15人，原已獲救14人現皆妥為安置飯店，落海失蹤船員1人，由港消大隊與海巡人員持續搜尋後，今天該船仍卡在原位，傾斜角度約30°，上午8時51分終於在受困船舶右側消波塊下找到遺體，並於10時58分吊掛上岸，後續交港警總隊處置中。

台中港務局指出，「液態寶石輪」船艙進水，船身傾斜，為避免漏油汙染海域，今天大漢海事工程已在該輪船員陪同下完成排氣閥封堵，並先完成攔油索布設，開始進行機艙油汙清除及後續抽油作業，另發現船上柴油艙，左艙、右艙均沒有發現柴油，研判僅剩4到5千公斤輕柴油，後續將依海象條件，開始進行機艙油汙清除及後續抽油等相關作業。

巴拿馬籍油輪上周六擱淺在台中港南防沙堤海岸，一名跳船的中國籍船員失蹤，今天在船舶右側消波塊下找到大體，已吊掛上岸。圖／民眾提供
巴拿馬籍油輪上周六擱淺在台中港南防沙堤海岸，一名跳船的中國籍船員失蹤，今天在船舶右側消波塊下找到大體，已吊掛上岸。圖／民眾提供
巴拿馬籍油輪上周六擱淺在台中港南防沙堤海岸，一名跳船的中國籍船員失蹤，今天在船舶右側消波塊下找到大體，已吊掛上岸。圖／民眾提供
巴拿馬籍油輪上周六擱淺在台中港南防沙堤海岸，一名跳船的中國籍船員失蹤，今天在船舶右側消波塊下找到大體，已吊掛上岸。圖／民眾提供

機艙 消波塊

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