聽新聞
0:00 / 0:00
影／找到了！台中港船難失蹤3天船員 今在消波塊發現已遇難
一艘巴拿馬籍油輪上周六因海象惡劣且主機異常，深夜擱淺在台中港南防沙堤海岸，3名船員跳海，搜救人員現場雖救回14人，但一名跳船的中國籍船員失蹤，今天持續搜尋後，終於在船舶右側消波塊下找到遺體，已吊掛上岸，後續交港警總隊續處。
台中港消防隊表示，「液態寶石輪」船員15人，原已獲救14人現皆妥為安置飯店，落海失蹤船員1人，由港消大隊與海巡人員持續搜尋後，今天該船仍卡在原位，傾斜角度約30°，上午8時51分終於在受困船舶右側消波塊下找到遺體，並於10時58分吊掛上岸，後續交港警總隊處置中。
台中港務局指出，「液態寶石輪」船艙進水，船身傾斜，為避免漏油汙染海域，今天大漢海事工程已在該輪船員陪同下完成排氣閥封堵，並先完成攔油索布設，開始進行機艙油汙清除及後續抽油作業，另發現船上柴油艙，左艙、右艙均沒有發現柴油，研判僅剩4到5千公斤輕柴油，後續將依海象條件，開始進行機艙油汙清除及後續抽油等相關作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言