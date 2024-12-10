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嘉縣8旬翁出門失蹤「轉入1窄巷消失」 離奇嵌入動彈不得

中央社／ 嘉義縣10日電

嘉義縣太保市智能障礙李姓8旬翁8日失蹤，家人報警協尋，警方調監視器發現李姓老翁轉入1條窄巷消失，前往查看果真看見老翁倒臥巷內，頭遭鐵皮嵌住動彈不得，及時救出送醫。

嘉義縣警察局水上分局今天發布新聞稿表示，老翁當天上午出門後失蹤，兒媳報警尋人，警方接獲報案立即指派線上巡邏員警，先於報案人住家附近找尋，也派員沿線調閱路口監視器。

警方說，從監視器看到老翁獨自行走於太保中正路上，隨後右轉進1條防火巷內，隨即呼叫線上巡邏員警前往查看，果然發現老翁倒臥巷內，頭遭鐵皮與牆壁夾住動彈不得。

警方即刻通知消防單位救援，經消防人員到場破壞巷內鐵皮後，順利將救出老翁送往嘉義長庚紀念醫院救治。

警方呼籲民眾，如果有精神疾病及智能障礙家人，可幫家人配戴愛心手環，或衣物繡上名字與聯繫方式，讓員警能在最短時間內幫走失者找到回家的路。

嘉義縣太保市智能障礙李姓老翁（經變色處理）日前外出失聯，家屬報警協尋，警方透過監視器畫面發現老翁轉入窄巷後消失，到場發現老翁倒臥巷內、頭部被鐵皮與牆壁夾住動彈不得，緊急救出送醫。（警方提供）中央社
嘉義縣太保市智能障礙李姓老翁（經變色處理）日前外出失聯，家屬報警協尋，警方透過監視器畫面發現老翁轉入窄巷後消失，到場發現老翁倒臥巷內、頭部被鐵皮與牆壁夾住動彈不得，緊急救出送醫。（警方提供）中央社

嘉義 監視器

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