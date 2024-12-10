桃園機場2女子拉扯衝突 警方到場雙方「婉拒介入」未報案

桃園國際機場今天在第二航廈外的入境接送區發生1起衝突事件，2名女子不知何故互相拉扯甚至拳腳相向，引發民眾側目，警方表示，員警到場時2人已恢復冷靜，都未報案。

清晨6時30分許，第二航廈外的入境接送區，2名女子不知何故口角，隨即互相拉扯衣物，更進而產生肢體衝突，一旁疑似同行的黑衣男子一度被捲入發生推擠，在國家大門發生肢體衝突引發民眾側目，更有目擊民眾將過程拍下，並發布於網路社群上。

航警局表示，員警在接獲保全通報疑似有旅客在入境接送區發生衝突後，立刻派員趕赴現場，但雙方事故當事人已經冷靜下來，肢體衝突也沒有繼續發生。

警方指出，雙方疑似原就互相認識，除婉拒員警介入處理也沒有報案。但警方呼籲，無論互毆起因如何，都不能以暴力解決問題，呼籲民眾應理性處理溝通，在公共場合互相鬥毆，有可能觸犯社會秩序維護法，甚至面臨罰款。