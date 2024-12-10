桃園平鎮工地起重機翻覆 勞檢處：未落實職安規範

桃園市勞動檢查處表示，平鎮區一處建案工地日前吊掛作業發生移動式起重機翻覆，造成駕駛人輕傷。事件再次提醒起重吊掛作業的風險，雇主及作業人員都要遵守職業安全衛生法規範，確保勞工作業環境及作業流程安全。

事件發生後勞檢處派員調查，現場作業未按職安法規範，包括起重機作業前，未先行確認地質狀況及決定吊掛作業路徑，作業範圍屬軟弱地盤時，未採取舖設具有充分強度，及足夠面積的鐵板或墊料等措施，防止機具翻覆。依規範起重作業前及作業過程中，應落實至少以下安全措施：

1.作業前檢查地面承載力，確認地基穩固，避免起重機在不穩定地面上操作，必要時應加設鋼板或墊塊以增強支撐力。2.依照起重機操作手冊，避免超載或不當操作。起重作業前應根據負荷圖確認起重機臂長、角度及負載重量是否符合安全規範。3.確保作業區域內無障礙物或干擾因素，並保持足夠的安全距離，防止吊掛物碰撞周邊設施。