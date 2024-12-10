快訊

確定整併中華大學！清華大學校務會議通過意向案 將設「清華²科技園區」

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園平鎮工地起重機翻覆 勞檢處：未落實職安規範

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市勞動檢查處表示，平鎮區一處建案工地日前吊掛作業發生移動式起重機翻覆，造成駕駛人輕傷。事件再次提醒起重吊掛作業的風險，雇主及作業人員都要遵守職業安全衛生法規範，確保勞工作業環境及作業流程安全。

事件發生後勞檢處派員調查，現場作業未按職安法規範，包括起重機作業前，未先行確認地質狀況及決定吊掛作業路徑，作業範圍屬軟弱地盤時，未採取舖設具有充分強度，及足夠面積的鐵板或墊料等措施，防止機具翻覆。依規範起重作業前及作業過程中，應落實至少以下安全措施：

1.作業前檢查地面承載力，確認地基穩固，避免起重機在不穩定地面上操作，必要時應加設鋼板或墊塊以增強支撐力。2.依照起重機操作手冊，避免超載或不當操作。起重作業前應根據負荷圖確認起重機臂長、角度及負載重量是否符合安全規範。3.確保作業區域內無障礙物或干擾因素，並保持足夠的安全距離，防止吊掛物碰撞周邊設施。

4.確保操作人員取得相關證照，定期參加職業安全教育訓練，熟悉起重機操作及緊急應變程序。5.做好定期檢查與維護，包含液壓系統、鋼索、吊鉤及煞車系統等，確保設備性能正常。6.大雨、大風或惡劣天氣下避免起重作業，並時刻注意風速變化，必要時停止作業以確保安全。

勞檢處調查平鎮建案工地吊車翻覆原因。圖／勞檢處提供
勞檢處調查平鎮建案工地吊車翻覆原因。圖／勞檢處提供

勞檢 桃園 職業安全 雇主

延伸閱讀

影／聯結車載大型電子機件撞台66陸橋無法動彈 違規肇事開罰

高雄逃逸移工持刀刺死同鄉 一路向北逃到桃園落網

影／桃園平鎮工地吊車翻覆「卡圍牆半空」 司機墜地受傷

桃園日照資源挨批分配不均 社會局：持續盤點空間

相關新聞

網紅闖到新光摩天大樓頂樓拍照 新壽：釐清中

位於台北車站附近的新光人壽摩天大樓樓高51層，近日有網紅闖到頂樓，站在避雷針旁拍照，令人看得膽戰心驚。新光人壽今日表示，...

高雄水電工修太陽能熱水器疑觸電 命危送醫急救中

高雄大寮區某工廠找來48歲吳姓水電工清洗太陽能熱水器，吳男疑似在4樓維修時不小心觸電，當場失去生命跡象，在旁其他人見狀通...

桃園機場2女子拉扯衝突 警方到場雙方「婉拒介入」未報案

桃園國際機場今天在第二航廈外的入境接送區發生1起衝突事件，2名女子不知何故互相拉扯甚至拳腳相向，引發民眾側目，警方表示，...

桃園平鎮工地起重機翻覆 勞檢處：未落實職安規範

桃園市勞動檢查處表示，平鎮區一處建案工地日前吊掛作業發生移動式起重機翻覆，造成駕駛人輕傷。事件再次提醒起重吊掛作業的風險...

7旬老翁騎車過「閃紅燈路口」未停讓 遭汽車撞進加護病房

花蓮翁姓老翁昨天載妻子行駛在花蓮市介壽四街，行經至與府後路的交叉路口時，疑似未注意來車，也未依規定停等，直接穿越路口遭橫...

詐團一個上午就收千萬現金 銀行襄理、大學老師都被騙

37歲竹聯幫地堂陳姓男子，勾結假投資詐騙集團成立水房協助取款，警方發現被詐騙民眾都有一定社經地位，其中6名被害人，就被騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。