聽新聞
0:00 / 0:00
7旬老翁騎車過「閃紅燈路口」未停讓 遭汽車撞進加護病房
花蓮翁姓老翁昨天載妻子行駛在花蓮市介壽四街，行經至與府後路的交叉路口時，疑似未注意來車，也未依規定停等，直接穿越路口遭橫向汽車撞上，導致老翁倒地後昏迷不醒，妻子則有擦挫傷，警消將兩人送醫急救，老翁顱內出血，後來恢復意識，在加護病房觀察。
昨天上午6時40分左右，79歲的翁姓老翁載著77歲的黃姓妻子，沿介壽四街自東往西直行，前往美崙山運動，當時介壽四街路口閃紅燈，老翁未依規定減速，騎車穿過路口時，被23歲藍姓駕駛開的白色休旅車撞上，導致老翁顱內出血，一度昏迷，目前在加護病房，妻子則是左肩及左腳骨折。
警方今天指出，雙方駕駛均有合格駕照，都無酒精反應，初步研判，機車行駛閃紅燈路口未依規定停車讓車；汽車通過閃黃燈路口時，未注意前方路況，也未減速，車上未裝無行車紀錄器，詳細情況仍待警方進一步釐清。
依據「道路交通管理處罰條例」規定，路口閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，並小心通過；閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後，再繼續前進。另在交岔路口所設閃光號誌，幹線道設置閃光黃燈，支線道設置閃光紅燈。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言