詐團一個上午就收千萬現金 銀行襄理、大學老師都被騙

37歲竹聯幫地堂陳姓男子，勾結假投資詐騙集團成立水房協助取款，警方發現被詐騙民眾都有一定社經地位，其中6名被害人，就被騙走6千多萬元，台北市刑大偵四隊調查後，上個月起陸續逮捕陳姓主嫌等11人。

目前警方清查被害人達10餘人，身分包括大學老師、知名銀行襄理，自家開公司的高級主管及市場攤販，被騙金額從400萬元到2200萬元不等，其中6名被害人，就被騙走6千多萬元，他們都是被網路交友搭訕後，加入假冒柴鼠兄弟、盧燕俐，甚至是輝達執行長黃仁勳的投資群組後，信以為真拿出積蓄投資，卻慘遭詐騙。

警方說，詐騙集團透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假藉投資股票、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入Line投資群組，群內以話術誘惑民眾，資金越多獲利越豐厚，甚至還會唆使民眾將自身房產借貸投入，等民眾要獲利了結時，以繳保證金、稅金等理由拒絕出金。

警方指出，陳姓男子從網路上應徵車手，其中還包括一名未成年；車手向被害人取款後層層上交，台北市刑大透過北市刑事資料庫分析及跟監蒐證，掌握犯嫌犯案手法，在檢察官指示下，發動拘捕，員警跟監過程中，發現主嫌及成員正陸續收取詐款，一個上午時間就收到6名被害人近千萬現款，另外又在現場及犯嫌住、居所查扣千萬元，不法所得超過二千餘萬元。