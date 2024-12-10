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影／蘆竹大貨車未注意限高架扯倒砸中對向來車 驚悚瞬間曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市蘆竹區油管路上的限高架，今天上午又有大貨車未注意2.5公尺限高，車斗拉倒限高架砸中對向來車，車頭全毀，油管路1段雙向交通一度受阻，蘆竹警分局立刻啟動交通快打，管制並通知移除限高架後恢復交通，行車紀錄器曝光，驚悚瞬間很嚇人。

蘆竹分局說，今天上午9點2分據報，蘆竹區油管路1段與五福路口發生交通事故，1輛營業大貨車行經油管路1段往桃園方向行駛時，由於沒有注意前方路口有限高2.5公尺，大貨車高速通過時，車斗拉扯限高架，並將路旁固定的鋼柱扯倒，當場擊中對向的白色休旅車，造成休旅車的車頭及前擋風玻璃全毀，駕駛事後回想，「當下真的出現人生跑馬燈！」由於倒下的限高架阻礙油管路一段雙向通行，交通因而受阻。

蘆竹分局立即啟動交通快打機制，由南崁派出所及交通分隊員警迅速趕赴現場處理並協助交通疏導，指揮民眾改道，並通報蘆竹區公所儘速移除受損限高架，目前公所於上午11時25分派員將限高架移除，油管路恢復雙向通行解除交通管制。

蘆竹分局呼籲，大型車輛駕駛人務必留意車輛高度限制，提早規劃行駛路線，以避免類似事故發生。

桃園市蘆竹區油管路一段與五福路口，今天上午發生大貨車扯倒限高架事故，倒下的鋼柱當場砸中對向來車，造成休旅車車頭、前擋風玻璃全毀，行車紀錄器曝光，驚悚畫面很嚇人。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區油管路一段與五福路口，今天上午發生大貨車扯倒限高架事故，倒下的鋼柱當場砸中對向來車，造成休旅車車頭、前擋風玻璃全毀，行車紀錄器曝光，驚悚畫面很嚇人。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區油管路一段與五福路口，今天上午發生大貨車扯倒限高架事故，倒下的鋼柱當場砸中對向來車，造成休旅車車頭、前擋風玻璃全毀，行車紀錄器曝光，驚悚畫面很嚇人。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區油管路一段與五福路口，今天上午發生大貨車扯倒限高架事故，倒下的鋼柱當場砸中對向來車，造成休旅車車頭、前擋風玻璃全毀，行車紀錄器曝光，驚悚畫面很嚇人。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區油管路一段與五福路口，今天上午發生大貨車扯倒限高架事故，倒下的鋼柱當場砸中對向來車，造成休旅車車頭、前擋風玻璃全毀，行車紀錄器曝光，驚悚畫面很嚇人。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區油管路一段與五福路口，今天上午發生大貨車扯倒限高架事故，倒下的鋼柱當場砸中對向來車，造成休旅車車頭、前擋風玻璃全毀，行車紀錄器曝光，驚悚畫面很嚇人。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區油管路一段與五福路口，今天上午發生大貨車扯倒限高架事故，倒下的鋼柱當場砸中對向來車，造成休旅車車頭、前擋風玻璃全毀，行車紀錄器曝光，驚悚畫面很嚇人。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區油管路一段與五福路口，今天上午發生大貨車扯倒限高架事故，倒下的鋼柱當場砸中對向來車，造成休旅車車頭、前擋風玻璃全毀，行車紀錄器曝光，驚悚畫面很嚇人。記者陳恩惠／翻攝

交通事故 桃園

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