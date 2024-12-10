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網路社群相約按摩援交 大叔急赴超商買遊戲點數…險被騙6千

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南中年鄭姓男子在網路上認識暱稱「貝貝」的女子後，加LINE好友，雙方約見面按摩，女子以需確認身分及繳交保證金回報經理為由，要求鄭先到超商購買6000元遊戲點數卡，經理才會同意見面。鄭昨天到便利商店準備購買點數時，店員察覺有異，通知員警到場攔阻。

市警二分局海安派出所長顏呈叡、警員陳冠霖，昨天下午5點多到達現場，發現鄭面有難色，警方深入了解，發現46歲鄭姓男子透過社群軟體「脆Threads」結識暱稱「貝貝」女子並加Line為好友，雙方以約會按摩為由相約援交

她要求鄭到超商購買遊戲點數6000元當保證金，經理才同意他們見面「按摩援交」，並以她不想留下什麼痕跡怕被熟人發現，如果有機會的話找個人一起打球，當然最好是能發展成男友的那種。她想在這邊問一下，「真的都有約成嗎？」

鄭以為豔遇上門，不假思索就到康樂街超商購買點數。超商店員察覺有異，緊急通知員警到場攔阻。鄭起初半信半疑，不相信遇到詐騙，直到警方詳細解說網路援交詐騙相關細節，並分析各項詐騙慣用「假交友話術」，一旦回傳遊戲點數序號與密碼，不要說按摩援交，就連「女網友」的影子都見不到。聽完員警分析後恍然大悟，鄭才驚覺自己差點成了詐騙冤大頭。

二分局長劉怡宗說，網路交友陷阱多，詐騙集團假冒網路援交妹實施詐騙，對於從未謀面的網友要求匯款、購買遊戲點數，百分百都是詐騙伎倆，一定要提高警覺，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，小心求證才是上策。

不法分子利用LINE指示內容，誘騙鄭姓男子。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙鄭姓男子。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓男子遭網路交友詐騙，經台南市警二分局員警勸阻保住6千元。記者黃宣翰／翻攝
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按摩 援交 網路 詐騙集團

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