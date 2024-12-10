台南市民宅失火竄出大量白煙 消防救出貴賓狗

台南市安平區平豐路101巷內一間4樓民宅，今天中午12點多突然起火冒出大量白煙，消防人員接獲報案到場後沒有人開門，架梯上2樓進入後滅火，並及時將女屋主飼養的貴賓狗救出，火勢約30多分鐘後撲滅，沒有人受傷、受困。至於起火真正原因待火災調查科人員進一步查明。

「4樓透天厝失火，3樓和4樓都冒出白煙。」台南市消防局救災救護中心今天中午12點6分接到報案，位於安平區平豐路101巷內一間4樓民宅發生火災，中心派出安平、永華、公園等消防分隊人車到場。