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台南市民宅失火竄出大量白煙 消防救出貴賓狗

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區平豐路101巷內一間4樓民宅，今天中午12點多突然起火冒出大量白煙，消防人員接獲報案到場後沒有人開門，架梯上2樓進入後滅火，並及時將女屋主飼養的貴賓狗救出，火勢約30多分鐘後撲滅，沒有人受傷、受困。至於起火真正原因待火災調查科人員進一步查明。

「4樓透天厝失火，3樓和4樓都冒出白煙。」台南市消防局救災救護中心今天中午12點6分接到報案，位於安平區平豐路101巷內一間4樓民宅發生火災，中心派出安平、永華、公園等消防分隊人車到場。

由於屋主一家4人都外出不在家，消防人員架梯上2樓進入後滅火，並及時將女屋主飼養的貴賓狗救出，以免牠吸入大量濃煙，火勢約30多分鐘後撲滅，沒有人受傷、受困。台南市消防局說，至於起火真正原因待火災調查科人員進一步查明。

台南市安平區平豐路民宅失火，竄出大量白煙，消防人員搶救。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區平豐路民宅失火，竄出大量白煙，消防人員搶救。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區平豐路民宅失火，竄出大量白煙，消防人員搶救。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區平豐路民宅失火，竄出大量白煙，消防人員搶救。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區平豐路民宅失火，竄出大量白煙，消防人員搶救出屋主飼養的貴賓狗。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區平豐路民宅失火，竄出大量白煙，消防人員搶救出屋主飼養的貴賓狗。記者黃宣翰／攝影

台南 消防人員 火災

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