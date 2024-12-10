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南投80歲老人開車要北上桃園卻一路南下 開到台南山上撞車

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新化警分局清晨5點多獲報有轎車撞電線桿，員警到場發現駕駛是南投縣80歲劉姓老人，人沒受傷但他說「從台中北上桃園路上、不小心半路就撞電線桿」，員警聯絡家屬，才發現老人昨晚離開家後就一直開車一路往南開到山上撞車才停下來。

新化分局山上分駐所警員藍博仁表示，清晨接獲民眾報案稱有車撞上電線桿，立即趕往處理，發現駕駛是老人，而且疑似出現幻覺，才會迷失方向一路從南投、台中再往南開到台南駛入山上鄉間道路。劉姓老人稱因天黑視線不佳、路況不熟才自撞電線桿，不知道已經開到台南的山上。

藍博仁說，清晨氣溫驟降，老人又衣著單薄且明顯受寒，馬上載回所休息、提供熱食交談。發現老人無法清楚表達，依據他的證件聯繫家屬到所。

老翁兒子表示，父親昨晚沒有告訴家人外出，家人深夜發現四處尋找不到人沒有，打算天亮報警求助，沒想到警方已主動通知，讓家屬總算鬆一口氣，立馬從南投趕來台南山上將父親接回。

新化分局長蘇有義表示，警員藍博仁展現責任心與熱誠，發揮愛民如親精神，協助迷途老人平安返家，並舒緩家屬焦慮，堪稱同仁典範。

警方提醒家中有失智或高齡長者，應準備聯絡家屬資訊配件或標籤，方便在迷路時迅速聯絡家屬。若民眾遇到疑難情況，可隨時撥打110求助，警方將全力提供協助。

南投80歲老人開車北上桃園，卻一路往南開到台南山上撞車。圖／警方提供
南投80歲老人開車北上桃園，卻一路往南開到台南山上撞車。圖／警方提供
南投80歲老人開車北上桃園，卻一路往南開到台南山上撞車獲救。圖／警方提供
南投80歲老人開車北上桃園，卻一路往南開到台南山上撞車獲救。圖／警方提供

南投縣 台南 失智 自撞

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