快訊

減肥不吃澱粉！男2周後體重反增 醫揭致命危險：恐酮酸中毒

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

廉航與傳統航空界線漸模糊 搶食長程航線是利或弊？

彰化員林火車站男子被女子掌摑6巴掌 背後辛酸原因曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

台鐵彰化縣員林車站日前一名女子在車站大廳掌摑一男子6巴掌被民眾拍下上傳社群，鐵路警察表示，被打的男子是女子的⾝⼼障礙弟弟，女子疑不滿弟弟不聽話，情緒失控而出手掌摑，警方已通報社會處關心。

這起掌摑事件發生在8日，被民眾拍下這段影片po網引發議論，影音中只見一女子怒氣沖沖想把男子從椅子上拉起，男子不從，她即連續大力用雙手左右開打掌摑男子，男子也沒還手，大力的拍打聲引來民眾觀望。

鐵路警察表示，當時並未接獲報案，在影音被上傳後，警方調查發現，被打的男子是身心障礙人士，打他的女子是長期照顧他的姐姐，疑似姐姐不滿弟弟不聽話而不當管教，不過弟弟表示不願提出告訴，警方已通報彰化縣府社會處介入處理。

彰化社會處表示，這名48歲男子領有第一類身心障礙證明，長期由姐姐照顧，今天會再派社工前往關心。警方也呼籲，民眾遇到問題要理性溝通處理，以免觸法。

台鐵彰化縣員林車站日前一名女子在車站大廳掌摑一男子6巴掌被民眾拍下上傳社群，引發議論。圖／翻攝自黑色豪門企業
台鐵彰化縣員林車站日前一名女子在車站大廳掌摑一男子6巴掌被民眾拍下上傳社群，引發議論。圖／翻攝自黑色豪門企業

失控 姐姐 巴掌 溝通 警察

延伸閱讀

彰化警查獲詐騙車手吸喪屍煙彈 涉詐欺、毒品案送辦

國1北上彰化路段火燒車女駕駛及時逃出 車流回堵近1公里

國1北向彰化系統入口火燒車 占入口匝道無回堵

台76線小貨車被撞落護欄…墜30公尺父子雙亡 肇事大貨車駕駛判刑5月

相關新聞

高雄逃逸移工持刀刺死同鄉 一路向北逃到桃園落網

高雄美濃30歲越南籍裴姓逃逸移工，前晚酒後和同鄉陳姓男子起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭陳男持刀捅肚，肚破腸流，明顯死...

台南市民宅失火竄出大量白煙 消防救出貴賓狗

台南市安平區平豐路101巷內一間4樓民宅，今天中午12點多突然起火冒出大量白煙，消防人員接獲報案到場後沒有人開門，架梯上...

網路社群相約按摩援交 大叔急赴超商買遊戲點數…險被騙6千

台南中年鄭姓男子在網路上認識暱稱「貝貝」的女子後，加LINE好友，雙方約見面按摩，女子以需確認身分及繳交保證金回報經理為...

南投80歲老人開車要北上桃園卻一路南下 開到台南山上撞車

台南市新化警分局清晨5點多獲報有轎車撞電線桿，員警到場發現駕駛是南投縣80歲劉姓老人，人沒受傷但他說「從台中北上桃園路上...

彰化員林火車站男子被女子掌摑6巴掌 背後辛酸原因曝光

台鐵彰化縣員林車站日前一名女子在車站大廳掌摑一男子6巴掌被民眾拍下上傳社群，鐵路警察表示，被打的男子是女子的⾝⼼障礙弟弟...

新北男酒駕逆向衝撞離譜畫面曝 同車妻連坐罰最高1萬5

新北市48歲王男今天凌晨酒後開車載著妻子行經八里區中華路二段時，因不勝酒力車輛偏移竟直接逆向駛入對向車道，此時對向陳男開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。