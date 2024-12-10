彰化員林火車站男子被女子掌摑6巴掌 背後辛酸原因曝光

台鐵彰化縣員林車站日前一名女子在車站大廳掌摑一男子6巴掌被民眾拍下上傳社群，鐵路警察表示，被打的男子是女子的⾝⼼障礙弟弟，女子疑不滿弟弟不聽話，情緒失控而出手掌摑，警方已通報社會處關心。

這起掌摑事件發生在8日，被民眾拍下這段影片po網引發議論，影音中只見一女子怒氣沖沖想把男子從椅子上拉起，男子不從，她即連續大力用雙手左右開打掌摑男子，男子也沒還手，大力的拍打聲引來民眾觀望。

鐵路警察表示，當時並未接獲報案，在影音被上傳後，警方調查發現，被打的男子是身心障礙人士，打他的女子是長期照顧他的姐姐，疑似姐姐不滿弟弟不聽話而不當管教，不過弟弟表示不願提出告訴，警方已通報彰化縣府社會處介入處理。