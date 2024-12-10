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新北男酒駕逆向衝撞離譜畫面曝 同車妻連坐罰最高1萬5

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市48歲王男今天凌晨酒後開車載著妻子行經八里區中華路二段時，因不勝酒力車輛偏移竟直接逆向駛入對向車道，此時對向陳男開車行經見狀嚇得雖趕緊鳴喇叭示警，但仍被王男迎面撞上。警方到場發現王男酒測值達0.99，詢後依公共危險罪送辦。

據了解，涉嫌酒駕的48歲王姓男子，昨天晚間與妻子李女（55歲）一同至八里朋友住處喝酒，今天凌晨12時許竟不顧已經喝芒執意開車返家。當王男行經八里區中華路二段與商港路口時，車輛竟逐漸偏移直接逆向駛入對向車道。

此時對向1輛由31歲陳男駕駛的轎車見狀立即緊急煞車並狂按喇叭示警，但王男疑因酒後神智恍惚渾然未覺，仍持續往前緩慢行駛，直接迎面撞上陳男轎車，王男此時才嚇得趕緊停車查看。

警方獲報到場發現王男渾身酒氣，經酒測後發現他酒測值高達0.99MG/L，當場依公共危險現行犯將他上銬逮捕並移送法辦，同車的妻子李女也被依道交條例35條第8項連坐處罰，最高可處1萬5千元罰款

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王男駕駛黑色轎車逆向撞上陳男駕駛的白色轎車。記者黃子騰／翻攝
王男駕駛黑色轎車逆向撞上陳男駕駛的白色轎車。記者黃子騰／翻攝
王男(紅圈處)逆向駛入對向車道撞上陳男駕駛的轎車。記者黃子騰／翻攝
王男(紅圈處)逆向駛入對向車道撞上陳男駕駛的轎車。記者黃子騰／翻攝

罰款 逆向 酒測 酒駕

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