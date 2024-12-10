彰化警查獲詐騙車手吸喪屍煙彈 涉詐欺、毒品案送辦

詐騙集團車手饒姓男子疑吸食俗稱喪屍煙彈的二級毒品依托咪酯後，到超商與1名婦人面交假投資現金新台幣80萬元，遭彰化警方當場查獲，訊後依涉犯詐欺、毒品等罪嫌送辦。

彰化縣警察局員林分局林厝派出所員警6日在北斗鎮地政路上，看見饒姓男子疑似公然吸食依托咪酯，怪異行為引人注意，於是一路尾隨至超商內；蔡姓婦人與饒男碰面後，從包包拿出現金交款，員警見時機成熟上前盤查。

員警在饒男身上查獲依托咪酯，更發現他為詐騙車手，現場查扣80萬元等相關證物，全案訊後將饒男依詐欺、洗錢防制法、銀行法及毒品相關罪名移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

警方今天透過新聞稿表示，這名婦人加入非官方認證投資平台App，並在平台內買賣虛擬貨幣，由專人面交取款，再假意將虛擬貨幣轉入被害人帳戶，而平台實際上無法出金。

員警指出，蔡姓婦人原本堅信不會被騙，甚至不想配合警方辦案，拒絕說出實情，最後員警透過面交車手才讓她得知陷入詐騙圈套，到派出所時一度崩潰失聲。

員林警分局長吳詠傑表示，近年來虛擬貨幣投資熱潮興起，但也成為詐騙集團溫床，呼籲民眾不要輕信「穩賺」承諾、查證平台合法性、拒絕陌生人推薦投資以及不要輕易匯款，如發現疑似詐騙行為，可撥打165反詐騙專線，或向警方報案。

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