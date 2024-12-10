台中88歲老翁騎自行車與大貨車碰撞 倒地送醫急救不治
台中市東勢區今天發生死亡車禍，大貨車與自行車在路口碰撞，88歲老翁騎自行車，他當場人車倒地，送醫急救不治，警方正調查肇事原因中。
東勢警分局表示，今天早上6時30許，在東勢區東關路六段與新盛六街口前車禍，88歲卓姓老翁騎乘自行車，由新盛六街直行欲通過馬路時，與另一部由57歲王男駕駛大貨車，沿東關路直行，二車發生碰撞，該路口有交通號誌。
警方依規定到場處置，王姓駕駛經檢測無酒精反應，老翁送往東勢農民醫院急救，今天早上7時30分許宣告急救無效死亡，後續將調閱相關影像畫面，釐清案情。
警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。
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