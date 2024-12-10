聽新聞
0:00 / 0:00
影／新北阿伯買菜突倒地昏厥 三重警衝上前CPR鬼門關前搶人
新北市66歲邱男日前買菜時突然倒地，三重警巡經上前關切，發現邱男已無呼吸心跳立即透過救護人員線上指導進行CPR（心肺復甦術），救護人員到場後接手將邱男送醫順利救回一命。邱男昨天出院後三重警也前往邱男家中慰問，邱男家屬直呼警員是他們家的貴人。
三重分局表示，66歲邱姓男子上月（11月）25日上午10時許，至三重區文化北路買菜時因身體不適，不料邱男蹲下休息片刻欲站起來時卻突然不支倒地。三重分局三重派出所警員郭信志正好巡邏經過，發現邱男倒地立刻上前查看，卻發現邱男舌頭伸出呼喚皆無反應，起初還能觸摸到脈搏，但數秒後已明顯無呼吸、胸部僵硬無起伏且其舌頭堵塞呼吸道。郭員立即大聲呼喚一旁民眾協助用免洗筷抵住阿伯舌頭防止其咬舌，同時打119求助。
雖然是第一次面對民眾突然失去意識的緊急狀況，但郭員保持鎮定，運用學校所學實施CPR心肺復甦術，透過救護人員線上指導隨著CPR節拍大聲呼叫「阿伯、阿伯」，希望阿伯能快點甦醒。新北市消防局救護人員火速趕抵立即接手，發現邱男已恢復呼吸心跳，隨後由救護車送醫順利救回一命，救護人員對郭員能保持鎮定替患者實施CPR感到非常敬佩，大讚郭員急救十分專業。
邱男經醫院治療後昨天順利康復出院返家，郭員得知後親自前往邱男家中探視並關心邱男身體狀況，邱男及其妻子對郭員當下果斷救護十分感謝，表示若當時無人相助結果恐不得而知，直呼郭員是他們家的貴人。郭員謙虛地表示這是他應盡的責任，能救回一條寶貴的生命也讓他覺得警察的使命意義非凡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言