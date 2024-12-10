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高雄逃逸移工持刀刺死同鄉 一路向北逃到桃園落網
高雄美濃30歲越南籍裴姓逃逸移工，前晚酒後和同鄉陳姓男子起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭陳男持刀捅肚，肚破腸流，明顯死亡未送醫，陳男案發後往北逃逸，旗山警分局組成專案小組，昨下午5時許在桃園觀音區超商逮到陳男，今將依殺人罪移送地檢署偵辦。
據了解，陳男（45歲）原本是合法來台工作的越南籍移工，2022年2月逃逸後，落腳在高市美濃一帶，專門在工地打零工，死亡的同鄉裴姓男子同樣來台打工，已逾期居留。
陳男逃逸2年期間，在建築工地打零工，不僅躲過移民署高雄市專勤隊的查緝，今年4月還大膽在臉書上張貼工地打工的影片，向同鄉貼文炫耀；臉書上也貼出甜蜜的全家福合照，未料，卻涉嫌刺死同鄉的裴男，讓裴魂斷異鄉。
旗山警分局前晚7時許接獲報案指稱，位於美濃區吉洋里一處民宅外，有人倒臥在地，肚子有刀傷流血跡象，嘴巴有嘔吐物，疑似已死亡；警消趕赴現場後發現，男子右下腹部有刀傷，肚破腸流，嘴角還留有嘔吐物，已明顯死亡。
事後警方鎖定陳男身分，先尋獲他騎乘的機車及作案用凶刀，並根據監視器畫面，發現他於案發後搭乘白牌車一路北上。
專案小組鎖定陳男搭乘的白牌休旅車，掌握陳案發後前往桃園觀音區一帶躲藏，結合桃園大園分局偵查隊，昨下午5時許，在桃園觀音區將陳男拘提到案，昨漏夜將陳從北部押解回到旗山分局，預計今警詢後，將依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
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