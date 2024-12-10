影／頭身分離…清水曳引車撞上行人陸橋 貨櫃撞扁掉下來

台灣大道上行人陸橋明明有4.4公尺的高度限制，一名56歲的陳姓貨櫃曳引車駕駛，上午8時竟然直接撞上行人陸橋 ，貨櫃車被撞扁掉落在內二快車道，不只造成行人陸橋受損，更使得號誌故障、路面出現坑洞，駕駛經酒測後無酒駕情事，但腹部疼痛，送往梧棲童綜合醫院治療。

清水分局表示，這起事故發生在今天早上8時10分在沙鹿區台灣大道七段與文昌街口，56歲陳姓駕駛駕駛營業沿台灣大道七段東往西方向行駛內二快車道，行經行人陸橋時，疑似貨櫃車斗未降下，導致車輛貨櫃過高，超越陸橋的4.4公尺高度限制，突然自撞行人陸橋後，貨櫃掉落地面，讓早上的上班車潮一度回堵。