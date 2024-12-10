苗栗男喝整夜還酒駕上路 轎車自撞分隔島翻覆

苗栗縣苑裡鎮台1線南下車道，今天清晨5點多發生一起轎車自撞護欄翻覆事故，梁姓男駕駛多處骨折、擦挫傷送醫，稍早警方根據醫院抽血檢驗報告確認有酒精反應，全案將依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

據了解，40歲梁姓男子駕駛自小客車沿介壽路北往南方向行駛至台1線路口時，突然自撞分隔島，造成車輛側翻於南下車道，梁男多處骨折、擦挫傷送醫。

警方指出，根據醫院抽血檢驗報告確認有酒精反應，梁男也坦承與朋友整夜聊天過程中也有飲酒助興，開車返家途中因一時恍神才發生自撞意外。

警方也呼籲近期歲末年終常有公司團體舉辦尾牙及聚餐飲宴，如有喝酒請務必找親友駕駛車輛，或選擇搭乘計程車及代駕服務，切勿心存僥倖，貿然駕車上路，避免酒駕肇事害人害己，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康