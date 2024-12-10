苗栗男喝整夜還酒駕上路 轎車自撞分隔島翻覆
苗栗縣苑裡鎮台1線南下車道，今天清晨5點多發生一起轎車自撞護欄翻覆事故，梁姓男駕駛多處骨折、擦挫傷送醫，稍早警方根據醫院抽血檢驗報告確認有酒精反應，全案將依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
據了解，40歲梁姓男子駕駛自小客車沿介壽路北往南方向行駛至台1線路口時，突然自撞分隔島，造成車輛側翻於南下車道，梁男多處骨折、擦挫傷送醫。
警方指出，根據醫院抽血檢驗報告確認有酒精反應，梁男也坦承與朋友整夜聊天過程中也有飲酒助興，開車返家途中因一時恍神才發生自撞意外。
警方也呼籲近期歲末年終常有公司團體舉辦尾牙及聚餐飲宴，如有喝酒請務必找親友駕駛車輛，或選擇搭乘計程車及代駕服務，切勿心存僥倖，貿然駕車上路，避免酒駕肇事害人害己，得不償失。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言