台版地面師猖獗 8旬嬤做了這件事守住千萬房產

土地詐騙案層出不窮，新北市一名8旬阿嬤身分證件遭詐團騙走，但因家屬機警，向地政事務所申請「地籍異動即時通」，詐團一年過後拿著文件辦理房產過戶，家屬立刻接到簡訊，報警逮人，成功守住1700萬元房產。

新北市一名詐欺通緝犯，不明原因得知一名8旬阿嬤與人有消費糾紛，竟佯裝調解委員到阿嬤家中拜訪，以調解名義向阿嬤騙取身分證影本後揚長而去，阿嬤女兒得知情形，四處求救，直到打到中和地政事務所，地政人員告知如果擔心，可以申請地籍異動即時通。

由於對方遲遲沒動靜，就在阿嬤一家以為度過危機，該名通緝犯隔年終於現身，假冒阿嬤的代理人去聲請債務調解，要以房屋抵押還債，取得房屋移轉過戶文件後到地所辦理房屋過戶，阿嬤立刻接收到簡訊及電子郵件通知，報警逮人，成功守住價值約1700萬元的房子。

另名以李姓嫌犯為首的詐騙集團，假冒檢察官的詐騙手法，謊稱六旬被害人戶籍資料遭冒領，涉及犯罪事件須配合調查，以需要早晚匯報為由，與被害人互加LINE，藉此騙取被害人的身分證、提款卡及密碼等重要資料，不但盜領被害人20多萬現金，還假借協助辦案之名，誘騙被害人提供名下土地及建物權狀，至三重地政事務所辦理抵押權設定及預告登記。

被害人家屬得知後，馬上向蘆洲分局報案，並即時趕到三重地政事務所聲明異議，透過警方與地所協力，最後即時暫緩被害人名下房產遭抵押設定及預告登記。該詐騙集團遭到警方逮捕，並依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

今年9月初，一名男子神色緊張的跑進新北市板橋地政事務所，表示其7旬父將房子的權狀、印鑑證明等資料交付給他人，懷疑父親遭到詐騙，衝到鄰近板橋地所調閱地籍謄本，但房屋未完成權利登記變更前，光從謄本內容無法看出異狀。