台南可愛柴犬走失送到派出所 熱心警挨家挨戶詢問半小時找到飼主

台南市安南區黃姓市民飼養的柴犬昨天近中午咬斷繫繩後從住家走失，熱心民眾發現把牠送到派出所，巡佐傅說軍從「柴柴」身體乾淨親近人，應有人飼養，便動身徒步於拾獲地點附近挨家挨戶詢問，約半小時後找尋到飼主，成功協助牠返家。

台南市警三分局安南派出所巡佐傅說軍，昨天中午服值班勤務時，民眾於安南區樂安1街一帶遇有迷途柴犬，帶到派出所請求警方幫忙，當時民眾將柴犬帶到派出所安置，由員警自掏腰包購買狗食，讓其飽餐。員警不僅調閱監視器、帶往動物醫院掃「晶片」及網路OP文在此期間均未有飼主聯絡。

後續員警協助尋找飼主皆未果，傅說軍判該「柴柴」非幼犬，且身體乾淨親近人，應有人飼養，或許知道返家之路，便動身徒步於拾獲地點附近挨家挨戶詢問，昨晚7點20分，果真找尋到飼主，成功協助「柴柴」返家。黃姓飼主表示，在寵物遺失時，於住家周遭找尋已久，由衷感謝警方協助寵物返家，對此深表感激。