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竹聯幫成員假投資詐騙千萬 警出動點鈔機清點詐款

中央社／ 台北10日電

竹聯幫地堂成員陳男為首的詐欺集團，近來以假投資詐術得手逾6000萬元，北市警方經多日跟蒐後出擊，在雙北市逮捕7嫌，查扣單日收受詐款近千萬元，還出動點鈔機清點。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會，偵查第四隊隊長蔡漢政表示，日前有被害人遭詐欺集團誘騙加入假投資群組，經查發現短短數個月就有多人受害，且遭詐騙金額高達新台幣6000餘萬元，立即組成專案小組偵辦。

經專案小組透過北市建置刑事資料庫分析，以及警方長期跟監、蒐證，掌握此假投資詐欺集團是以竹聯幫地堂成員年約40歲的陳男為首，立即報台北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方採取線上打擊策略，見時機成熟，於上個月發動拘捕行動，於雙北市的收取詐款現場、犯嫌住居所等處共逮捕陳男等7嫌，並查扣現金上千萬元、虛擬貨幣泰達幣13萬6000餘顆及5輛涉案汽車等，總計不法所得超過2000多萬元。

同時，因查獲贓款數量過多，警方還特地出動點鈔機，才能清點詐款。

值得注意的是，拘搜行動當天，員警跟監發現陳男和共犯正在陸續收取詐款，單日上午就收取6名被害人、總計近千萬現款。

據了解，此案受害者包括企業主、上班族、教師、市場攤商和金融業襄理等，遭詐金額分別自數百萬元至上千萬元不等。

全案詢後，警方將陳男等7嫌依涉詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例等罪，移送北檢偵辦，陳男和兩名總收水手遭檢察官聲請羈押獲准。警方持續溯源偵辦，續追出幕後操盤手。

北市 竹聯幫 詐欺

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