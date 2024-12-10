被罰才會怕？取締微型電動二輪車未掛牌 豐原警已開罰50件
取締微型電動二輪車未掛牌上月30日開始執行，台中豐原警方至今已開罰50件，多數是移工騎乘，有員警說，警方宣導已久，但仍有車主心存僥倖，被開罰單才會怕，收到罰單後應該會去原購買車行請代為處理，或直接到監理單位申請掛牌。
記者曾在街道看到微型電動二輪車騎士未掛牌，驚險閃警察畫面，本月1日晚上，大甲鎮瀾宮七朝清醮活動，送王科儀在大安濱海樂園舉行，吸引數千人到場，晚上燒王船後，多數人陸續離開，大甲警分局員警在活動現場和沿線主要路口疏導交通，維持秩序，記者在其中一處路口看到一名男子騎微型電動二輪車，疑似移工，後載一人，在路口看到前方有員警，騎士急煞停車，立即繞道離開，記者看到該車未掛車牌。
豐原警分局表示，微型電動二輪車全面掛牌11月30日已正式上路，豐原分局至今已取締50件未掛牌上路，取締首日有8件未掛牌，神岡區一名移工騎未依規定懸掛牌照的微電車，遭豐原警分局員警發現後，依規定攔查，欲開單告發並移置保管，移工企圖以謊報他人身分蒙混過關，行跡敗露之際，更轉身拔腿狂奔，不到50公尺就遭警方制伏逮捕，原來他是失聯移工，全案警詢後，依違反入出國及移民法移請移民署台中市專勤隊處置。
警方表示，未依規定領用牌照騎乘微電車，可處1200元以上3600元以下罰鍰，當場移置保管，要辦理領牌需以「車載方式」到監理所、站申領，因此多數違規車主會找車行協助辦理，以免未領牌前騎車上路，再度違規。
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