驚險！19歲男徹夜狂歡清晨返家 精神不濟撞斷洗衣店瓦斯管

桃園林姓年輕人清晨駕車返家，卻在桃園區大豐路因精神不濟撞擊路旁機車、波及路人，意外撞斷自助洗衣店外的瓦斯管，造成大量瓦斯外洩，桃市消防局第一救災救護大隊大林分隊布水線警戒，警方封鎖周邊道路管制，林男酒測值0，肇事責任待釐清。

119勤指中心今天清晨6點39分據報，位於桃園區大豐路往延平路方向發生轎車自撞對向路邊停放機車，意外造成鄰近自助洗衣店家的瓦斯管線斷裂外洩事件，立刻派遣一大大林分隊，由小隊長黃偉誠擔任指揮官，出動1輛水箱車、1輛救護車共5名救難救護人員前往。

消防局說，抵達現場發現，由於車禍事故意外撞斷路旁自助洗衣店瓦斯管線，現場有大量瓦斯不斷外洩，立刻布水線警戒；欣桃瓦斯公司人員於6點43分據報趕往，7點抵達處理，直到上午8點5分完成止漏，後續交由瓦斯公司人員處理。

桃園分局調查，19歲林姓駕駛由於嗨玩整夜未睡，直到今天清晨才打算回家，卻在行經大豐路76之1號前，突然偏離車道衝撞對向路旁停放機車，造成路過李姓民眾擦挫傷，同時導致洗衣店管線受損、瓦斯外洩。