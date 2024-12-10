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國1北上彰化路段火燒車女駕駛及時逃出 車流回堵近1公里
彰化市國道1號北上192.2公里路段今天上午8時8分發生火燒車意外，幸好駕車的31歲女子即時逃出車外，未受傷，由於是上班時間，車流一度回堵近1公里，起火原因由國道公路警察第三大隊調查中。
彰化縣消防局接獲此一火燒車報案後，立即出動各式消防車3輛、救護車1輛，消防人員9人前往，彰化分隊小隊長周文謀指揮搶救，到場發現是輛白色轎車起火，當時已超過半個車身被火吞噬，而加車女子已逃出車外。
救災人員到場，立即布1水線滅火搶救，火勢在8時31分撲滅。
國道公路警察局第三公路警察大隊呼籲駕駛人，平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。
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