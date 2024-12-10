婦人報案機車不見 豐原警幫找到…因剛開過該車違停罰單
台中市豐原警分局日前接獲一名婦人報案，她停在豐原火車站附近巷弄內的機車不見，員警針對報案內容及車輛移動軌跡進行分析研判，最後員警回憶起才剛接獲檢舉，婦人停車區附近有機車違停，員警到場開過罰單，員警調出拍照記錄，婦人的機車果然還停在該處，她記錯停車位置。
前天周日下午，77歲劉姓婦人到豐原警分局頂街派出所尋求協助，她說6日上午將機車停放在豐原區中正路29巷旁，搭車北上訪友；周日下午她返回豐原準備騎車時，遍尋不著愛車，以為機車遭竊的她，心急如焚報警協尋。
員警利用監視系統追蹤車輛行蹤，發現劉婦停放車輛後，到警方報案期間，均無移動軌跡，研判應非失竊，雖然員警再三向劉婦確認停車地點，她始終堅稱沒有記錯停放位置。
在陪同劉婦四處尋找機車之際，處理員警突然想起稍早曾處理火車站周遭違規停車的檢舉，調閱當時舉發違規的相片，意外發現婦人的機車赫然在列，停放的地點遠在300公尺外的博愛街43巷內；劉婦人進一步回憶後表示，她只記得停車地點旁有綠空廊道，當天下午停好車沿著廊道步行至火車站搭車，分不清車輛停放的具體位置，還好員警超強記憶力，成功解開這場「失車」迷局，協助劉婦順利找回愛車。
豐原分局分局長林大為呼籲，民眾停放車輛時應選擇適當場所，避免因違規停放遭拖吊，影響交通安全；近期常發生民眾因記錯停車地點而誤以為車輛失竊的案件，建議可透過手機拍照功能，記錄車輛停放位置，幫助回想並加速找到自己車輛的時間。
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