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律師接電信公司電話稱身分遭盜用 秒識破：一定是詐騙

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

詐騙橫行，尤其詐騙電話花招特別多。律師林智群也接到詐騙電話，他在臉書表示，接到電信公司來電，說他被盜用身分辦了一個門號，這個月帳單是8000元，還報出帳單地址。「這個一定是詐騙，電信公司才沒那麼熱心呢！也不會報出任何地址給一般民眾」。

網友也紛紛分享「對付」詐騙集團的經驗，「如果健保局打來我的健保卡被盜用，我就會說我在健保局上班，她們也會掛電話，信用卡公司一樣啦！接到這種電話根本不用急著處理」、「這種來電我也接過，我是2萬，說我不處理要告我，我跟他說我喜歡被告」、「我通常跟他們說我在電信公司上班，她們就掛電話」、「直接跟他說，請他們直接出帳，你會去繳」、「直接回他：那我去門市繳就好了啊」。

網友說，「台灣電信公司根本超佛心的，就算你半年都沒繳錢，他也不會斷你的電話，只會不斷的在帳單上累積你的欠費，這種還特地打電話來提醒你沒繳錢要斷你電話的好心提醒，不可能是台灣電信的一貫作風」、「自動扣款的方式銀行帳號就會有訊息進來了，哪還需要他來電啊？」、「現在電信公司都有綁App，其他方式通知我我都不理。反正路上隨便一家我會先問一下狀況」。

也有網友分享新型詐騙電話手法，「或許詐騙集團只是想錄你的聲音，然後用AI變造再進行詐騙」、「前天接到花蓮的醫院電話，說有人拿我雙證件代領處方簽，問我有沒有請人帶領，頭次被唬得一愣一愣的當一回事，還要親自到花蓮來報案。後來打電話到花蓮的派出所問員警名字，真員警就說有這員警但已經不在該單位，問我是不是接到醫院代領藥的電話！原來當地已經盛行了」、「最常接到健保卡被冒領藥」。

詐騙電話花招特別多。示意圖。本報資料照片
詐騙電話花招特別多。示意圖。本報資料照片

健保卡 帳單 詐騙集團 門號

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