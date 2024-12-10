高雄情侶機車雙載闖紅燈 拒檢揮拳傷警遭逮吞5張罰單

陳姓男子前晚騎機車搭載曾姓女友，在高市三民區大順路闖紅燈，警網攔查，陳拒檢逃逸，後被攔下竟趁攻擊員警推擠警用機車，並打傷許姓警員頭部，被支援警網壓制逮捕，除被依妨害公務罪送辦外，還吞5張最高可罰7萬6100元罰單。

三民二警分局交通分隊員警前晚9時21分許行經三民區大順二路時，見陳姓男子（36歲）騎機車未戴安全帽搭載曾姓女友（44歲）闖紅燈，於是趨前攔查，示意停車。

陳男不服攔停加速逃逸，曾女則沿路從後緊抱著男友，警方追逐兩個路口，在大順二路與建工路攔截到陳的機車，但陳停車後，突揮手攻擊並推擠警方警用機車，許姓警員趨前壓制時，遭陳揮拳相向，頭部被打傷，所幸支援警網趕抵現場將陳壓制在地逮捕。

兩人被依妨害公務現行犯逮捕，警詢後移送高雄地檢署偵辦。另陳男被警方取締逮捕過程中，分別違反道路交通管理處罰條例中的不服稽查逃逸、未戴安全帽、闖紅燈、無照駕駛及使用註銷車牌等多項違規部分，警方將依規定開罰，罰款最高共計7萬6100元。