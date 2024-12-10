快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄情侶機車雙載闖紅燈 拒檢揮拳傷警遭逮吞5張罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子前晚騎機車搭載曾姓女友，在高市三民區大順路闖紅燈，警網攔查，陳拒檢逃逸，後被攔下竟趁攻擊員警推擠警用機車，並打傷許姓警員頭部，被支援警網壓制逮捕，除被依妨害公務罪送辦外，還吞5張最高可罰7萬6100元罰單。

三民二警分局交通分隊員警前晚9時21分許行經三民區大順二路時，見陳姓男子（36歲）騎機車未戴安全帽搭載曾姓女友（44歲）闖紅燈，於是趨前攔查，示意停車。

陳男不服攔停加速逃逸，曾女則沿路從後緊抱著男友，警方追逐兩個路口，在大順二路與建工路攔截到陳的機車，但陳停車後，突揮手攻擊並推擠警方警用機車，許姓警員趨前壓制時，遭陳揮拳相向，頭部被打傷，所幸支援警網趕抵現場將陳壓制在地逮捕。

兩人被依妨害公務現行犯逮捕，警詢後移送高雄地檢署偵辦。另陳男被警方取締逮捕過程中，分別違反道路交通管理處罰條例中的不服稽查逃逸、未戴安全帽、闖紅燈、無照駕駛及使用註銷車牌等多項違規部分，警方將依規定開罰，罰款最高共計7萬6100元。

陳姓男子前晚騎機車搭載曾姓女友，在高市三民區大順路闖紅燈，警網攔查，陳拒檢逃逸（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
陳姓男子前晚騎機車搭載曾姓女友，在高市三民區大順路闖紅燈，警網攔查，陳拒檢逃逸（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
陳姓男子前晚騎機車搭載曾姓女友，在高市三民區大順路闖紅燈，警網攔查，陳拒檢逃逸（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
陳姓男子前晚騎機車搭載曾姓女友，在高市三民區大順路闖紅燈，警網攔查，陳拒檢逃逸（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

交通違規 紅燈 警察

延伸閱讀

桃園機車飆速逾45K吊牌罰1.2萬 轎車違停闖紅燈罰2千4以上

黃燈太短闖紅燈？台中大里這2路口4個月開單3778件

行人地獄不斷…國小女童走斑馬線被撞傷 肇事騎士未禮讓還闖紅燈

闖紅燈事故11個月608件 屏警12/2專案取締

相關新聞

高雄情侶機車雙載闖紅燈 拒檢揮拳傷警遭逮吞5張罰單

陳姓男子前晚騎機車搭載曾姓女友，在高市三民區大順路闖紅燈，警網攔查，陳拒檢逃逸，後被攔下竟趁攻擊員警推擠警用機車，並打傷...

廣角鏡／屏輕航機迫降 2人受傷

屏東縣高樹鄉「賽嘉皆豪」輕航機飛行場教練呂姓男子，昨天駕輕航機載莊姓女子體驗飛行，起飛不到五分鐘就疑因引擎故障，先撞樹再...

夜衝合歡山 疲勞駕駛釀禍兩月23件

民眾瘋夜衝合歡山，導致武嶺近期假日凌晨都大塞車，上周末2天更接連傳出車禍，均疑因精神不濟造成事故，其中1名機車騎士重傷。...

澎湖紅羅村掩埋場大火入夜延燒 殃及湖西13輛垃圾車

澎湖紅羅村垃圾衛生掩埋場大火，入夜持續延燒，熊熊火焰照亮夜空，澎湖消防局漏夜灌救，湖西鄉公所與業者所有的13輛垃圾清運車...

影／桃園平鎮工地吊車翻覆「卡圍牆半空」 司機墜地受傷

桃園市平鎮區南安路、文心路口旁一處興建中建築工地，今天下午工地移動起重機疑似吊載小怪手重心不穩突然翻覆，39歲林姓司機掉...

虎尾婦女開車失神衝撞人車 同一地點發生兩起引議論

雲林縣虎尾鎮一名婦女開車行經鬧區中心林森路靠近一家書局前，疑因恍神偏移車道，在沒煞車情況下直接衝撞路邊車輛及路人，輪胎仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。