聽新聞
0:00 / 0:00
夜衝合歡山 疲勞駕駛釀禍兩月23件
民眾瘋夜衝合歡山，導致武嶺近期假日凌晨都大塞車，上周末2天更接連傳出車禍，均疑因精神不濟造成事故，其中1名機車騎士重傷。警方統計，10月起至今因疲勞駕駛釀禍已23件，呼籲務必養足精神再上路。
最近天氣穩定，民眾出遊興致高，不少人憑滿腔熱血在周末假日凌晨，騎車或開車夜衝合歡山，到武嶺觀景平台觀星、看日出，大批人車湧入，導致天沒亮周邊道路被塞爆，猶如菜市場，被戲稱「武嶺早市」。
山區停車空間有限，龐大車流造成大塞車、違停等亂象，更因不少人漏夜駕車、日出後又立刻下山，疑因精神不濟導致車禍，上周末假日為例，7、8日兩天分別發生機車逆向對撞轎車、小客車逆向撞圍牆事故。
前天上午8時許，18歲洪姓男子開車載2名友人夜衝結束，由霧社往埔里方向開下山，行經南豐村下坡路段突跨越雙黃線，撞上對向房屋圍牆，幸未波及他人，車上3人僅輕傷，拒絕送醫。
另外一起事故同樣是夜衝後下山釀禍，19歲陳姓男子疑疲勞駕駛，騎車行經台14線69公里處恍神跨越雙黃線，對向轎車閃避不及，兩車對撞，機車零件碎裂掉一地，轎車左側車頭毀損，陳男頭部骨折，重傷送醫治療。
仁愛警分局表示，經統計，10月起至今疑因疲勞駕駛導致的交通事故共23件，呼籲疲勞駕駛風險不亞於酒後駕車，民眾務必養足精神再上路，避免憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言