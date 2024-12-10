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夜衝合歡山 疲勞駕駛釀禍兩月23件

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

洪姓男子前天開車載2友人夜衝合歡山，下山疑疲勞駕駛，跨越雙黃線逆向自撞民宅圍牆，3人輕傷。圖／民眾提供
洪姓男子前天開車載2友人夜衝合歡山，下山疑疲勞駕駛，跨越雙黃線逆向自撞民宅圍牆，3人輕傷。圖／民眾提供
民眾瘋夜衝合歡山，導致武嶺近期假日凌晨都大塞車，上周末2天更接連傳出車禍，均疑因精神不濟造成事故，其中1名機車騎士重傷。警方統計，10月起至今因疲勞駕駛釀禍已23件，呼籲務必養足精神再上路。

最近天氣穩定，民眾出遊興致高，不少人憑滿腔熱血在周末假日凌晨，騎車或開車夜衝合歡山，到武嶺觀景平台觀星、看日出，大批人車湧入，導致天沒亮周邊道路被塞爆，猶如菜市場，被戲稱「武嶺早市」。

山區停車空間有限，龐大車流造成大塞車、違停等亂象，更因不少人漏夜駕車、日出後又立刻下山，疑因精神不濟導致車禍，上周末假日為例，7、8日兩天分別發生機車逆向對撞轎車、小客車逆向撞圍牆事故。

前天上午8時許，18歲洪姓男子開車載2名友人夜衝結束，由霧社往埔里方向開下山，行經南豐村下坡路段突跨越雙黃線，撞上對向房屋圍牆，幸未波及他人，車上3人僅輕傷，拒絕送醫。

另外一起事故同樣是夜衝後下山釀禍，19歲陳姓男子疑疲勞駕駛，騎車行經台14線69公里處恍神跨越雙黃線，對向轎車閃避不及，兩車對撞，機車零件碎裂掉一地，轎車左側車頭毀損，陳男頭部骨折，重傷送醫治療。

仁愛警分局表示，經統計，10月起至今疑因疲勞駕駛導致的交通事故共23件，呼籲疲勞駕駛風險不亞於酒後駕車，民眾務必養足精神再上路，避免憾事。

交通事故 合歡山 塞車 機車騎士 武嶺 違停

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