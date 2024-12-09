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澎湖紅羅村掩埋場大火入夜延燒 殃及湖西13輛垃圾車

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖紅羅村垃圾衛生掩埋場大火，入夜持續延燒，熊熊火焰照亮夜空，澎湖消防局漏夜灌救，湖西鄉公所與業者所有的13輛垃圾清運車來不及駛離，幾乎遭大火燒毀，馬公市及湖西鄉宣布今晚暫停清運垃圾。

澎湖縣消防局今天上午近11時許，接獲民眾報案指稱，湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場廢棄物發生火警，先後出動馬公、湖西、白沙、澎南、西嶼等消防分隊、航空站消防班、軍方、林務等單位共24車53人，因現場有南、北2處火勢，分別由第一、二大隊大隊長陳正宜及陳永春分區負責指揮搶救。

澎湖紅羅村垃圾衛生掩埋場大火，目前火勢仍延燒，湖西鄉公所與業者所有的13輛垃圾清運車，來不及駛離，幾乎遭大火燒毀，將影響垃圾清運；除由其他公所支援外，縣長陳光復傍晚前往火警現場了解時，緊急向環保署求援，調撥本島縣市垃圾車前來支援。

受紅羅村垃圾衛生掩埋場大火影響，包括馬公及湖西都緊急宣布今天停運垃圾。

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場9日發生火災，火勢在東北季風助長下延燒，濃煙竄升空中，在馬公澎南區都可見。中央社
澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場9日發生火災，火勢在東北季風助長下延燒，濃煙竄升空中，在馬公澎南區都可見。中央社
澎湖縣消防局9日接獲民眾報案，指湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場廢棄物發生火警，隨即動員全島消防車前往灌救；消防局表示，起火點在掩埋場南北兩側，火勢在東北季風助長下一發不可收拾。（澎湖縣消防局提供）中央社
澎湖縣消防局9日接獲民眾報案，指湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場廢棄物發生火警，隨即動員全島消防車前往灌救；消防局表示，起火點在掩埋場南北兩側，火勢在東北季風助長下一發不可收拾。（澎湖縣消防局提供）中央社

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