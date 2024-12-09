影／桃園平鎮工地吊車翻覆「卡圍牆半空」 司機墜地受傷

桃園市平鎮區南安路、文心路口旁一處興建中建築工地，今天下午工地移動起重機疑似吊載小怪手重心不穩突然翻覆，39歲林姓司機掉落地下1樓工地受傷，市府勞動檢查處表示，該起工安意外疑似吊車外撐座在水溝上無法承受重量貫穿翻覆，明天將派人現場檢查查明工安原因及究責。

平鎮警方調查，位於平鎮區南安路、文心路口旁一處興建中的建築工地，建商計畫興建地上8樓、地下2樓的住商集合大樓，目前正進行地下1樓吊運鋼筋施工，林姓起重機司機疑似吊掛小型怪手過程，發生吊車地面塌陷，起重機翻覆壓垮圍籬，林男空中掉落地下一樓工地。

警方據報會同119消防局人員救援，運動長背板吊掛將林男吊掛至地面醫急救，林男身上多處擦挫傷，經醫師救護後幸無大礙，該起工安意外發生，警方通報市府處理，並將工地現場周邊管制封閉管制，等候市府工安意外調查。