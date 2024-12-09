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虎尾婦女開車失神衝撞人車 同一地點發生兩起引議論

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮一名婦女開車行經鬧區中心林森路靠近一家書局前，疑因恍神偏移車道，在沒煞車情況下直接衝撞路邊車輛及路人，輪胎仍空轉冒煙，情況危急，路人緊急幫助熄火才未擴大事故，這起意外造成3輛汽車、1機車損壞，兩人受傷，案由警方處理中。

警方指出，35歲丁姓婦女今天上午約8時許開車，沿著虎尾鬧區中心林森路一段由埒內往虎尾市區方向行駛，行經一家書局附近，突然偏移車道疾速衝撞路邊車輛，婦人在衝撞後並未馬上下車，車輪仍猛速空轉冒出白煙，路人發現趕緊幫忙熄火關閉引擎，並叫婦人下車，才未波及更多人車。

當時停放在路邊的自小客車後車廂被撞嚴重凹陷變形，一名52歲黃姓男子步行經過也遭到波及，臉部撕裂傷及左腳受傷，意識清醒送醫幸無大礙，現場一片狼藉，共造成3輛汽車、1機車被撞損，一名路人及小客車駕駛兩人受輕傷，警方趕到處理，婦女並無酒駕。

婦女稱因一時恍神，事故發生時還不知發生什麼事，直到精神恢復才知釀禍，由於幾個月前，事故現場附近才發生一起車輛衝撞路旁人車事故，事隔不久又再發生，也引起民眾議論紛紜。全案由警方處理中。

恍神 車道

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