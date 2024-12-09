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巴拿馬籍油輪擱淺台中港 中國籍船員跳海失蹤持續搜尋
一艘巴拿馬籍油輪因主機異常且海象惡劣，大前天深夜擱淺在台中港南防沙堤海岸，船艙進水，船身傾斜，3名船員跳海，搜救人員昨天共救回14人，另一名跳船的中國籍船員失蹤，今天持續搜尋中；為避免漏油汙染海域，預計明天早上完成攔油索布設，開始進行機艙油汙清除及後續抽油作業。
台中港務分公司今天說明，本月7日晚上11時19分，巴拿馬籍油輪、船名液態寶石因流錨擱淺在台中港南防沙堤案，台中港務分公司今天下午4時邀集相關單位召開第5次緊急應變會議。
目前此案船員15人，原已獲救14人現皆妥為安置飯店，人落海失蹤部分，仍由港消大隊與海巡人員持續搜尋中；目前該難船仍卡在原位，傾斜角度約30°，今天大漢海事工程已在該輪船員陪同下完成排氣閥封堵。
另發現船上柴油艙，左艙、右艙均沒有發現柴油，研判僅剩日用櫃有4到5千公斤輕柴油，後續將依目前最新海氣象條件，預計明天早上完成攔油索布設，開始進行機艙油汙清除及後續抽油等相關作業。
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