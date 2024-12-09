快訊

詐團冒名百萬網紅行騙 內湖母女受害成雙屍…柴鼠兄弟發聲了

長照居服員每天陪…病妻堅持要丈夫顧 退休建築師崩潰「抱起丟下14樓」

韓前防長金龍顯遭緊急逮捕原因曝 「1動作」疑涉企圖滅證

聽新聞
0:00 / 0:00

自稱「社會局人員」致電核對個資 新北社會局急喊：是詐騙

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北社會局近日接獲多起民眾反映，有不肖人士謊稱是社會局人員，稱其身分遭冒用，需要跟當事人比對個資，試圖詐取個資。新北社會局聲明，所有低收入戶採民眾主動申請制，若有需要民眾補件或說明，皆會以公文正式通知，不會主動致電索取或核對個資。

社會局表示，近期接獲多起民眾反映，自稱社會救助科科長、社會局人員名義，向民眾表示有人持其證件，向社會局申請低收入戶資格，需要透過電話比對民眾的姓名、身份證字號、出生年月日與存摺帳號等個人資料，不過民眾未曾要申請低收入戶，故主動致電求證。

社會局澄清，新北市「低收入戶」資格申請，採民眾主動申請制，申請人需自行赴戶籍所在地區公所提出申請，檢附相關證明文件方為受理。各區公所或社會局在審核過程中，如有需要民眾補件或說明，一律皆以公文形式正式通知，絕不會透過電話索取或核對任何個人資料。

社會局說，如有接獲自稱新北市社會局、區公所等政府機關人員來電表示要核對個資，都是詐騙行為，呼籲民眾切勿輕信來路不明的電話或簡訊。

新北社會局指出，所有低收入戶採民眾主動申請制，若有需要民眾補件或說明，皆會以公文正式通知。圖／新北社會局提供
新北社會局指出，所有低收入戶採民眾主動申請制，若有需要民眾補件或說明，皆會以公文正式通知。圖／新北社會局提供

低收入戶 個資 詐騙

延伸閱讀

丈夫推植物人妻子墜樓亡…法師到場招魂 社會局：未有家暴、脆弱家庭通報紀錄

網路推低價旅遊還送禮 警方：小心有詐、極可能是騙個資

急診醫師遇孩子滿是瘀青、傷口 社工通報社會局「已3次兒虐」…最後身亡

幣流專家陳梅慧國道遇劫靈位暫厝中壢 家屬低調不願公開個資

相關新聞

虎尾婦女開車失神衝撞人車 同一地點發生兩起引議論

雲林縣虎尾鎮一名婦女開車行經鬧區中心林森路靠近一家書局前，疑因恍神偏移車道，在沒煞車情況下直接衝撞路邊車輛及路人，輪胎仍...

台中一中商圈20年老牌素食店起火 消防員切割鐵門滅火

台中市消防局在今天下午4時許獲報，北區雙十路的老牌素食店「忠義素食」傳出火警，消防隊切割鐵門入屋救災，現場無人員傷亡，燃...

巴拿馬籍油輪擱淺台中港 中國籍船員跳海失蹤持續搜尋

一艘巴拿馬籍油輪因主機異常且海象惡劣，大前天深夜擱淺在台中港南防沙堤海岸，船艙進水，船身傾斜，3名船員跳海，搜救人員昨天...

自稱「社會局人員」致電核對個資 新北社會局急喊：是詐騙

新北社會局近日接獲多起民眾反映，有不肖人士謊稱是社會局人員，稱其身分遭冒用，需要跟當事人比對個資，試圖詐取個資。新北社會...

嘉縣小貨車車禍釀1死2傷 汽車女駕駛受困送醫不治

嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路今天上午發生小貨車與汽車車禍，有3人受傷，縣消防救護人員據報到場時，汽車女駕駛受困車內生命...

台南南區海岸消波塊驚見男浮屍 疑釣客失足落海警追查

台南市南區黃金海岸遊客中心船屋南側第二停車場消波塊附近 ，今天下午近4點經民眾發現一具浮屍，消防人員接獲報案將浮屍打撈上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。