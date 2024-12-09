自稱「社會局人員」致電核對個資 新北社會局急喊：是詐騙

新北社會局近日接獲多起民眾反映，有不肖人士謊稱是社會局人員，稱其身分遭冒用，需要跟當事人比對個資，試圖詐取個資。新北社會局聲明，所有低收入戶採民眾主動申請制，若有需要民眾補件或說明，皆會以公文正式通知，不會主動致電索取或核對個資。

社會局表示，近期接獲多起民眾反映，自稱社會救助科科長、社會局人員名義，向民眾表示有人持其證件，向社會局申請低收入戶資格，需要透過電話比對民眾的姓名、身份證字號、出生年月日與存摺帳號等個人資料，不過民眾未曾要申請低收入戶，故主動致電求證。

社會局澄清，新北市「低收入戶」資格申請，採民眾主動申請制，申請人需自行赴戶籍所在地區公所提出申請，檢附相關證明文件方為受理。各區公所或社會局在審核過程中，如有需要民眾補件或說明，一律皆以公文形式正式通知，絕不會透過電話索取或核對任何個人資料。