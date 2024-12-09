聽新聞
0:00 / 0:00
自稱「社會局人員」致電核對個資 新北社會局急喊：是詐騙
新北社會局近日接獲多起民眾反映，有不肖人士謊稱是社會局人員，稱其身分遭冒用，需要跟當事人比對個資，試圖詐取個資。新北社會局聲明，所有低收入戶採民眾主動申請制，若有需要民眾補件或說明，皆會以公文正式通知，不會主動致電索取或核對個資。
社會局表示，近期接獲多起民眾反映，自稱社會救助科科長、社會局人員名義，向民眾表示有人持其證件，向社會局申請低收入戶資格，需要透過電話比對民眾的姓名、身份證字號、出生年月日與存摺帳號等個人資料，不過民眾未曾要申請低收入戶，故主動致電求證。
社會局澄清，新北市「低收入戶」資格申請，採民眾主動申請制，申請人需自行赴戶籍所在地區公所提出申請，檢附相關證明文件方為受理。各區公所或社會局在審核過程中，如有需要民眾補件或說明，一律皆以公文形式正式通知，絕不會透過電話索取或核對任何個人資料。
社會局說，如有接獲自稱新北市社會局、區公所等政府機關人員來電表示要核對個資，都是詐騙行為，呼籲民眾切勿輕信來路不明的電話或簡訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言