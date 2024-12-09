快訊

經典賽／林昱珉將無法參加明年資格賽 蔡其昌透露關鍵原因

曾預收240萬學費！洋尪補習班驚爆倒閉 「星光」女星回應了

女「電波拉皮」麻醉亡 北市稽查：麻藥、手術均吳醫師一人操作

嘉縣小貨車車禍釀1死2傷 汽車女駕駛受困送醫不治

聯合報／ 記者李宗祐黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路今天上午發生小貨車與汽車車禍，有3人受傷，縣消防救護人員據報到場時，汽車女駕駛受困車內生命徵象微弱，協助脫困送醫後仍不治。這場車禍造成1死2傷，詳細事故原因警方調查中。

嘉義縣消防局表示，今天上午9點多，據報在民雄鄉鎮北村蘭田一路蘭花園往鎮北村方向產業道路發生車禍，立即派遣分隊前往，現場為小貨車與汽車車禍，有3名傷者，分別為汽車女駕駛（約60歲）、女性乘客（約56歲）以及小貨車男駕駛（約60歳）；女乘客與男駕駛都是肢體受傷，意識清楚。

女駕駛受困在駕駛座時已呈現OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest，指患者在到院前心肺功能停止，但不代表宣判死亡），腳部因被車體夾住、車門又與小貨車因衝撞卡住，經調派器材車以工具協助脫困，3人都護送至大林慈醫院救治。

醫院表示，女駕駛胸部重創急救後不治，身分待查中。

嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路上午發生車禍，消防救護人員協助傷者就醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路上午發生車禍，消防救護人員協助傷者就醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路上午發生車禍，造成１死２傷，圖為消防救護人員試圖幫受困車內女駕駛脫困。圖／讀者提供
嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路上午發生車禍，造成１死２傷，圖為消防救護人員試圖幫受困車內女駕駛脫困。圖／讀者提供
嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路上午發生車禍，造成１死２傷。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路上午發生車禍，造成１死２傷。記者李宗祐／翻攝

嘉義 患者 車禍

延伸閱讀

嘉縣新建義竹消防分隊挖到「大量廢棄物」停工 縣消：清運後復工

嘉義民雄鄉鴨母坔水綠廊道竣工 翁章梁大讚景致「猶如日本街景」

嘉縣國小前水溝才補洞...今天水泥車翻車 縣員要求全線整治

估損失近千萬！嘉縣民雄鐵皮屋工廠火警 消防局12車26人灌救

相關新聞

嘉縣小貨車車禍釀1死2傷 汽車女駕駛受困送醫不治

嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路今天上午發生小貨車與汽車車禍，有3人受傷，縣消防救護人員據報到場時，汽車女駕駛受困車內生命...

台南南區海岸消波塊驚見男浮屍 疑釣客失足落海警追查

台南市南區黃金海岸遊客中心船屋南側第二停車場消波塊附近 ，今天下午近4點經民眾發現一具浮屍，消防人員接獲報案將浮屍打撈上...

新北19歲替代役墜橋落水 搜救2天1夜撈起冰冷遺體

新北市城林橋昨天晚間發生墜橋意外。19歲張姓替代役昨晚下班後行經城林橋時不慎墜落大漢溪，橋上遺留衣物及皮包。消防人員昨晚...

東北風狂吹助燃 澎湖垃圾掩埋場延燒近5小時難撲滅

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場今早10時52分許發生火警，消防局出動24車53人前往灌救，因強風助燃，火勢歷時約4個多...

影／國5雪隧出現「逼車狂魔」！狂按喇叭還閃燈 國道警曝最重罰則

國5雪隧昨晚發生一起惡意逼車，駕駛在臉書貼出「逼車狂魔」影片，後車幾乎「碰屁股」進逼、狂按喇叭還閃遠燈，由於前方有車，車...

國1頭份路段火燒車 疑引擎過熱起火釀禍

國道1號頭份南向路段，今天下午2點半左右發生一起火燒車事故，轄區消防人車獲報到場時，起火轎車早已陷入全面燃燒，濃煙遮蔽視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。