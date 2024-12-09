嘉縣小貨車車禍釀1死2傷 汽車女駕駛受困送醫不治

嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路今天上午發生小貨車與汽車車禍，有3人受傷，縣消防救護人員據報到場時，汽車女駕駛受困車內生命徵象微弱，協助脫困送醫後仍不治。這場車禍造成1死2傷，詳細事故原因警方調查中。

嘉義縣消防局表示，今天上午9點多，據報在民雄鄉鎮北村蘭田一路蘭花園往鎮北村方向產業道路發生車禍，立即派遣分隊前往，現場為小貨車與汽車車禍，有3名傷者，分別為汽車女駕駛（約60歲）、女性乘客（約56歲）以及小貨車男駕駛（約60歳）；女乘客與男駕駛都是肢體受傷，意識清楚。

女駕駛受困在駕駛座時已呈現OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest，指患者在到院前心肺功能停止，但不代表宣判死亡），腳部因被車體夾住、車門又與小貨車因衝撞卡住，經調派器材車以工具協助脫困，3人都護送至大林慈醫院救治。