新北19歲替代役墜橋落水 搜救2天1夜撈起冰冷遺體

新北市城林橋昨天晚間發生墜橋意外。19歲張姓替代役昨晚下班後行經城林橋時不慎墜落大漢溪，橋上遺留衣物及皮包。消防人員昨晚搜救未果，今天再度出動人力前往搜救，下午4時許在城林橋下方尋獲張男冰冷遺體，張男確切死因仍待相驗釐清。

據了解，落水死亡的19歲張姓替代役，今年8月分發至新北市政府某單位服務，張男因情緒不穩定，有定期進行心理諮商與輔導。昨天晚間8時許張男下班返家途中，行經板橋區城林橋時不明原因墜河。消防人員獲報到場搜救，因天色昏暗搜救無果。

今天上午新北市消防局出動船艇及潛水人員再度進行搜救，家屬也到現場焦急等待，但不幸的是下午4時許搜救人員在城林橋正下方水底發現張男，雖立即將他打撈上岸，但張男已明顯死亡。張男確切死因將待檢警相驗釐清。