台南南區海岸消波塊驚見男浮屍 疑釣客失足落海警追查

台南市南區黃金海岸遊客中心船屋南側第二停車場消波塊附近，今天下午近4點經民眾發現一具浮屍，消防人員接獲報案將浮屍打撈上岸後交由警方調查。據了解，警方在死者沒有明顯外傷，從衣著研判可能是釣客不慎失足落海，朝意外方向追查，警方並從他身上找到證件，正聯絡家人前來指認。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午受理民眾報案，位於南區黃金海岸遊客中心船屋附近消波塊有一具浮屍，消防分隊員到達南側第二停車場消波塊附近後，確認為一具浮屍，男性，約60多歲，今天下午4點28分撈上岸後交員警處理。消防人員說，因死者的腳部卡在消波塊，他們花了10多分鐘後才順利將他移出消波塊。