快訊

經典賽／林昱珉將無法參加明年資格賽 蔡其昌透露關鍵原因

曾預收240萬學費！洋尪補習班驚爆倒閉 「星光」女星回應了

女「電波拉皮」麻醉亡 北市稽查：麻藥、手術均吳醫師一人操作

台南南區海岸消波塊驚見男浮屍 疑釣客失足落海警追查

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區黃金海岸遊客中心船屋南側第二停車場消波塊附近，今天下午近4點經民眾發現一具浮屍，消防人員接獲報案將浮屍打撈上岸後交由警方調查。據了解，警方在死者沒有明顯外傷，從衣著研判可能是釣客不慎失足落海，朝意外方向追查，警方並從他身上找到證件，正聯絡家人前來指認。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午受理民眾報案，位於南區黃金海岸遊客中心船屋附近消波塊有一具浮屍，消防分隊員到達南側第二停車場消波塊附近後，確認為一具浮屍，男性，約60多歲，今天下午4點28分撈上岸後交員警處理。消防人員說，因死者的腳部卡在消波塊，他們花了10多分鐘後才順利將他移出消波塊。

死者衣著整齊，沒有明顯外傷，警方從他的服裝研判可能是釣客不慎失足落海，並從他身上找到證件，已聯絡家人前來指認。待身分確認後警方將報請台南地檢署檢察官相驗，查明真正死亡原因。

台南市南區黃金海岸遊客中心船屋南側第二停車場消波塊附近 ，今天下午發現一具浮屍，消防人員接獲報案將浮屍打撈上岸後交由警方調查。圖／民眾提供
台南市南區黃金海岸遊客中心船屋南側第二停車場消波塊附近 ，今天下午發現一具浮屍，消防人員接獲報案將浮屍打撈上岸後交由警方調查。圖／民眾提供

台南 浮屍 消波塊

延伸閱讀

巴拿馬油輪擱淺台中港堤外「救起14人、1人落海」 9日固定船舶展開抽油

高雄男赴澎湖晨釣落海身亡 漁船發現「遺體飄在海上」

挨批中看不中用 苗縣府：釣魚平台不是海釣場

影／與浪搏命！基隆嶼浪襲釣客釀1死2傷 直升機驚險吊掛救援

相關新聞

嘉縣小貨車車禍釀1死2傷 汽車女駕駛受困送醫不治

嘉義縣民雄鄉鎮北村一處產業道路今天上午發生小貨車與汽車車禍，有3人受傷，縣消防救護人員據報到場時，汽車女駕駛受困車內生命...

台南南區海岸消波塊驚見男浮屍 疑釣客失足落海警追查

台南市南區黃金海岸遊客中心船屋南側第二停車場消波塊附近 ，今天下午近4點經民眾發現一具浮屍，消防人員接獲報案將浮屍打撈上...

新北19歲替代役墜橋落水 搜救2天1夜撈起冰冷遺體

新北市城林橋昨天晚間發生墜橋意外。19歲張姓替代役昨晚下班後行經城林橋時不慎墜落大漢溪，橋上遺留衣物及皮包。消防人員昨晚...

東北風狂吹助燃 澎湖垃圾掩埋場延燒近5小時難撲滅

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場今早10時52分許發生火警，消防局出動24車53人前往灌救，因強風助燃，火勢歷時約4個多...

影／國5雪隧出現「逼車狂魔」！狂按喇叭還閃燈 國道警曝最重罰則

國5雪隧昨晚發生一起惡意逼車，駕駛在臉書貼出「逼車狂魔」影片，後車幾乎「碰屁股」進逼、狂按喇叭還閃遠燈，由於前方有車，車...

國1頭份路段火燒車 疑引擎過熱起火釀禍

國道1號頭份南向路段，今天下午2點半左右發生一起火燒車事故，轄區消防人車獲報到場時，起火轎車早已陷入全面燃燒，濃煙遮蔽視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。