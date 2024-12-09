東北風狂吹助燃 澎湖垃圾掩埋場延燒近5小時難撲滅

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場今早10時52分許發生火警，消防局出動24車53人前往灌救，因強風助燃，火勢歷時約4個多小時仍未撲滅，澎湖縣政府密切關注空氣狀況，提醒下風處民眾做好相關防護措施，適當關閉門窗。

澎湖縣消防局今早10時52分受理民眾報案，派遣消防局第二大隊、第一大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊及馬公港分隊、龍門港分隊、陸軍一支部、林務管理所、航空站消防班前往現場灌救。

因現場有南、北2處火勢，由於現場風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒，加上現場持續有類似爆竹爆炸聲響傳出，為維護救災人員安全，現場採取周界防護方式部署，避免火勢過度延燒，目前仍在灌救中。

澎湖縣政府指出，近日風向為東北風，火災煙霧將會往下風處飄散，預估可能空氣品質影響範圍為紅羅、西溪、成功、城北、烏崁、興仁等地區，環保局人員持續以五用偵測器至附近監測空氣品質情況。