聽新聞
0:00 / 0:00
東北風狂吹助燃 澎湖垃圾掩埋場延燒近5小時難撲滅
澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場今早10時52分許發生火警，消防局出動24車53人前往灌救，因強風助燃，火勢歷時約4個多小時仍未撲滅，澎湖縣政府密切關注空氣狀況，提醒下風處民眾做好相關防護措施，適當關閉門窗。
澎湖縣消防局今早10時52分受理民眾報案，派遣消防局第二大隊、第一大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊及馬公港分隊、龍門港分隊、陸軍一支部、林務管理所、航空站消防班前往現場灌救。
因現場有南、北2處火勢，由於現場風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒，加上現場持續有類似爆竹爆炸聲響傳出，為維護救災人員安全，現場採取周界防護方式部署，避免火勢過度延燒，目前仍在灌救中。
澎湖縣政府指出，近日風向為東北風，火災煙霧將會往下風處飄散，預估可能空氣品質影響範圍為紅羅、西溪、成功、城北、烏崁、興仁等地區，環保局人員持續以五用偵測器至附近監測空氣品質情況。
目前本縣整體空氣品質指標(AQI)小於50，空氣品質為良好等級，消防局持續撲滅火勢當中，評估煙霧狀況仍會持續一段時間，呼籲附近民眾儘量減少外出，適當緊閉門窗，車輛行駛注意安全。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言