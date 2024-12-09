影／國5雪隧出現「逼車狂魔」！狂按喇叭還閃燈 國道警曝最重罰則

國5雪隧昨晚發生一起惡意逼車，駕駛在臉書貼出「逼車狂魔」影片，後車幾乎「碰屁股」進逼、狂按喇叭還閃遠燈，由於前方有車，車速無法再快，一直從進雪隧逼車到出雪隧。國九大隊接獲當事人報案後表示，將依影片及科技執法蒐證，情節嚴重可開罰3萬6000元、記違規點數及道路安全講習。

國道警察第九大隊查出影片中的逼車位置，雪山隧道南下21.5公里。游姓女子在宜蘭知識+臉書貼文，指出「雪山隧道往宜蘭方向出現逼車狂魔，瘋狂閃遠光燈、車距幾乎碰屁股，狂按喇叭」，貼文者表示，「我們車速大約80-90，前方有車無法再加快，從進雪隧逼到出雪隧，實在很危險，我們車上有小嬰兒」。貼文底下網友一面倒留言，建議馬上去向警方檢舉。

國九大隊今表示，有關民眾在社群網站po文，駕車行駛在雪隧，遭後方車輛惡意逼車並不斷按鳴喇叭、閃大燈干擾行車的影像，引起民眾廣泛關注一事，該隊勤務指揮中心昨晚7時許接獲民眾報案，當下告知民眾隧道內有科技執法設備，若有拍攝到後車違規行為會依規定製單舉發，並請報案人在7天內把影片資料上傳至國道公路警察局網站檢舉專區。

國九已連絡報案人今天下午前去說明，將立即展開調查，調閱隧道監視錄影，確認事件經過。

國九大隊表示，此案視情節輕重引用罰則，後方車輛駕駛不僅逼近受害車輛、多次長按喇叭及變換燈光等行為，已違反道路交通管理罰條例33條「未保持安全距離」、「連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道」，可處3000元以上、6000元以下罰鍰。