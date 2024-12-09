國1頭份路段火燒車 疑引擎過熱起火釀禍
國道1號頭份南向路段，今天下午2點半左右發生一起火燒車事故，轄區消防人車獲報到場時，起火轎車早已陷入全面燃燒，濃煙遮蔽視線，影響路過車輛，幸火勢於3點7分撲滅，現場無人員傷亡，確切起火原因由苗栗縣消防局鑑定研判。
據了解，今天下午2點半左右，曾姓男子（62歲）駕駛自小客車行經國1南向118公里時，發現引擎過熱冒出黑煙及燒焦味，立即將車輛停靠路肩，隨後火勢迅速延燒，整輛車陷入火海，幸現場無人員傷亡，也未波及其他車輛。
國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。
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