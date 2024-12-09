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影／夜衝合歡山…駕駛下山逆向撞牆 警無奈揭疲勞駕駛數據

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

民眾瘋夜衝合歡山，導致武嶺近期假日凌晨都大塞車，上周末2天更接連傳出車禍，且均疑因精神不濟騎車或駕車駛入對向車道造成事故，其中1名機車騎士重傷。警方統計，10月起至今因疲勞駕駛釀禍已23件，呼籲務必養足精神再上路。

最近天氣穩定，民眾出遊興致高，不少人更憑藉著滿腔熱血，選在周末假日凌晨，騎車或開車夜衝合歡山，到武嶺觀景平台去觀星、看日出，也因大批人車湧入，導致天還沒亮，武嶺周邊道路就被塞爆，猶如菜市場，也被稱為「武嶺早市」。

由於，山區停車空間有限，龐大車流造成嚴重塞車、違規停車等交通亂象，更因不少人漏夜駕車、日出後就立刻下山，疑因精神不濟導致車禍事故，以上周末假日為例，7、8日兩天分別發生機車逆向對撞轎車、小客車逆向撞房屋圍牆事故。

而昨天的事故發生在上午8時許，一名18歲洪姓男子開車載2名友人夜衝結束，由霧社往埔里方向行駛下山，行經南豐村下坡路段突跨越雙黃線，撞上對向的房屋圍牆，所幸未波及他人，車上3人也僅輕傷，因此拒絕送醫。

另外一起事故同樣是夜衝後下山釀禍，19歲陳姓男子疑疲勞駕駛，騎車行經台14線69K時恍神跨越雙黃線，對向轎車閃避不及，兩車對撞，機車零件碎裂掉了一地，轎車左側車頭嚴重毀損，陳男頭部骨折，重傷送醫，還在治療中。

仁愛警分局表示，經統計，10月起至今疑因疲勞駕駛導致的交通事故共23件，為此再次嚴正呼籲，疲勞駕駛風險不亞於酒後駕車，民眾務必養足精神再上路，避免憾事發生；同時針對合歡山地區易塞車時段及路段加強交通疏導及違規取締。

洪姓男子昨開車載2名友人夜衝合歡山，下山時疑疲勞駕駛，突跨越雙黃線逆向自撞對向房屋圍牆，幸3人傷勢輕微，也未波及他人。圖／民眾提供
洪姓男子昨開車載2名友人夜衝合歡山，下山時疑疲勞駕駛，突跨越雙黃線逆向自撞對向房屋圍牆，幸3人傷勢輕微，也未波及他人。圖／民眾提供

交通事故 合歡山 塞車 武嶺

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