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北市母女遭詐騙輕生 員警致電言詞失當遭記一大過

中央社／ 台北9日電

北市內湖區一對母女遭詐騙於昨天輕生，內湖警分局追查發現，派出所劉姓員警6日致電聯繫被害人時言詞缺乏同理心，經考績會決議，今天核予記一大過，所長監督不周記過一次。

北市警消昨天下午1時許獲報，報案人曾男稱其外出返家後，發現家中房門深鎖有異，經開門後竟見55歲母親和29歲姐姐輕生且留有遺書，經救護人員查看兩人已明顯死亡。

據了解，死者母女是因遭遇假投資詐騙，財損逾新台幣上千萬元，才想不開而輕生。警方經查遺書內容有疑點，立即進行追查。

台北市警察局內湖分局今天透過新聞稿表示，轄下港墘派出所劉姓員警於4日受理民眾報案遭詐欺，在完成首次筆錄後，因有部分案情須請報案人協助補充說明釐清，劉姓員警便於6日上午致電通知報案人約定時間製作第2次筆錄。

不料，雙方通話過程中，劉姓員警言詞不當、缺乏同理心。

內湖分局今天指出，經召開考績會決議，核予劉姓員警記一大過懲處並調整至警備隊；港墘派出所長監督不周，記過一次；內湖分局分局長蕭惠珠自請處分。

此外，關於劉姓員警言詞是否涉及刑事責任部分，將主動函請士林地檢署續處。

內湖分局說，針對此詐騙案的10月面交黃姓車手，警方已調獲其身分，將深入溯源偵辦。

內湖分局表示，針對員警處理民眾報案過程言行失當一事，秉持不庇縱、不掩飾態度面對，並將以此個案深切檢討，教育員警同理民眾被害心情，嚴謹每一個處理細節；另將深化識詐宣導及詐騙案件偵查，盡全力守護民眾財產。

內湖 北市 詐騙

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