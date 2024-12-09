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越野車墾丁辦大會師引發民怨 恆春警取締3件違規

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

越野車團體8日在墾丁舉辦騎士大會師，引發居民抱怨，屏東縣恆春警分局接獲情資，在車城、牡丹與恆春等鄉鎮部署警力，取締違規越野車8日共取締3件交通違規，將依法開罰，可處3600元以上1萬800元以下罰鍰。

墾管處指出，當天獲報後會同保七總隊到場取締，但越野車已離去。越野車行駛園區山林步道，未來會在步道兩端加強告示及阻絕設施，提早因應。

恆春警分局指出，當天取締違規越野車3件，包括拼裝車行駛1件、不依規定位置懸掛號牌2件，查扣越野車1部，號牌2面。

警方表示，將依道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款規定，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛，車輛當場沒入；同法第12條第1項第7款規定，已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛，一樣處3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛，吊銷其牌照。

警方呼籲，切勿違規，除行駛道路須有合格牌照外，也務必遵守交通規則，以維護交通秩序。

墾管處提醒，國家公園禁止越野車任意行駛山林步道，一經查獲時依違反國家公園法第13條7款「將車輛開進規定以外之地區」開罰3000元，請車友切勿以身試法。

有越野車團體8日在墾丁舉辦騎士大會師，引發居民抱怨，警方現場取締違規越野車當天取締3件交通違規，將依法開罰，可處3600元以上1萬800元以下罰鍰。圖／警方提供
有越野車團體8日在墾丁舉辦騎士大會師，引發居民抱怨，警方現場取締違規越野車當天取締3件交通違規，將依法開罰，可處3600元以上1萬800元以下罰鍰。圖／警方提供
有越野車團體8日在墾丁舉辦騎士大會師，引發居民抱怨，警方現場取締違規越野車當天取締3件交通違規，將依法開罰，可處3600元以上1萬800元以下罰鍰。圖／警方提供
有越野車團體8日在墾丁舉辦騎士大會師，引發居民抱怨，警方現場取締違規越野車當天取締3件交通違規，將依法開罰，可處3600元以上1萬800元以下罰鍰。圖／警方提供

恆春 越野 車行

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