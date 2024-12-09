推妻墜樓慘死 夫稱她患水腦症、臥床2年屢受折磨...

新北市新莊區73歲林男因不捨68歲妻子邱女罹患罕見疾病遭病魔折騰，今天上午8時許竟從住處14樓將妻子推下，邱女墜落到人行道上全身骨折當場死亡。林男犯案後隨即步行到一旁派出所自首，警方已依殺人罪嫌將林男逮捕，對於林男說詞將再進一步查證及鑑識比對，並報請新北地檢署相驗。

據了解，殺妻的林男與妻子邱女育有2男1女，但子女皆已搬出自己居住，林男從建築師工作退休後，與妻子邱女同住在新莊區中平路一處社區大樓14樓。但2年多前邱女因罹患水腦症逐漸不良於行，林男不但每天貼身照顧煮三餐，還請來長照人員到家協助。但妻子病情日益加重，導致林男照顧壓力龐大、身心不堪負荷。

今天上午8時許，林男從14樓住處窗戶將妻子邱女推下，邱女墜地後當場死亡，林男隨即離家步行到一旁的派出所向警方自首。警方獲報後立即將林男依殺人罪逮捕，並通知林男子女前來製作筆錄。

據了解林男並無家暴紀錄，警方對於林男說詞將再進一步查證及鑑識比對，並報請新北地檢署相驗釐清邱女確切死因，並通報家防中心及犯保協會續處。 林男走進派出所自首。記者黃子騰／翻攝 警方將林男移送警局偵訊。記者黃子騰／翻攝 林男將妻子從14樓推下墜落到路面。記者黃子騰／翻攝

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