聽新聞
0:00 / 0:00
推妻墜樓慘死 夫稱她患水腦症、臥床2年屢受折磨...
新北市新莊區73歲林男因不捨68歲妻子邱女罹患罕見疾病遭病魔折騰，今天上午8時許竟從住處14樓將妻子推下，邱女墜落到人行道上全身骨折當場死亡。林男犯案後隨即步行到一旁派出所自首，警方已依殺人罪嫌將林男逮捕，對於林男說詞將再進一步查證及鑑識比對，並報請新北地檢署相驗。
據了解，殺妻的林男與妻子邱女育有2男1女，但子女皆已搬出自己居住，林男從建築師工作退休後，與妻子邱女同住在新莊區中平路一處社區大樓14樓。但2年多前邱女因罹患水腦症逐漸不良於行，林男不但每天貼身照顧煮三餐，還請來長照人員到家協助。但妻子病情日益加重，導致林男照顧壓力龐大、身心不堪負荷。
今天上午8時許，林男從14樓住處窗戶將妻子邱女推下，邱女墜地後當場死亡，林男隨即離家步行到一旁的派出所向警方自首。警方獲報後立即將林男依殺人罪逮捕，並通知林男子女前來製作筆錄。
據了解林男並無家暴紀錄，警方對於林男說詞將再進一步查證及鑑識比對，並報請新北地檢署相驗釐清邱女確切死因，並通報家防中心及犯保協會續處。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言