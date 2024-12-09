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怎撞的？桃園八德路旁1車翻覆、1車被撞爛、1車衝進田裡 原來是…

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市八德區新興路昨天凌晨發生交通事故，余姓男子駕深色轎車行經該路段，失控衝撞路旁停放的白色轎車及藍色發財車，造成轎車全毀、發財車衝進田裡，余男自己則四腳朝天翻覆在路上，警方到場發現他的酒測值達0.69毫克，訊後依法送辦。

昨午地方社團「記憶八德」有路過網民拍照po文詢問「誰的車車掉到田裡面（不要問我怎麼發生的…）」，網友自當柯南研判，可能是小藍（發財車）撞小白（轎車），或是小藍跟小白都被撞云云，引起熱烈討論，有人說「小發財完勝」、「想知道誰撞的，查酒駕或疲勞駕駛吧」、「可能又被A柱擋住視線」、「想也知道是發財車去撞停在白線上的無辜車」、「過年了想換新車」。

但有眼尖網友跳出來說明，「地板有保險桿不是他們的」同時附上他家門口的監視器影片，顯示昨日凌晨近5點，有輛黑色舊款馬3，突然撞上路旁車輛，不僅擦出火花，馬3還在路中翻滾一圈，最後以「烏龜翻」的姿勢倒在路中間，也由於這名網友的影片，為網路吃瓜民眾瞬間解了疑惑。

八德警分局交通分隊長陳建名今天說明，發生在本月8日昨天凌晨4點30分的車禍，23歲余姓男子駕駛自家的黑色馬自達轎車，由新興路往中壢方向行駛，行經該路段擦撞路旁停放藍色小貨車及白色轎車，余男當場翻覆，白色轎車左後側全毀，小貨車被撞擊後滑落至路旁田中，對場施以酒測，發現余的酒測值高達0.69mg/L，所幸余僅有手、腳及臉部擦傷，全案將依公共危險罪，移送桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園八德區新興路往玉元宮途中，昨晨發生嚴重車禍，余男酒駕失控衝撞路旁停放白色轎車及藍色小發財，造成轎車幾乎全毀，發財車被撞至田中間。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德區新興路往玉元宮途中，昨晨發生嚴重車禍，余男酒駕失控衝撞路旁停放白色轎車及藍色小發財，造成轎車幾乎全毀，發財車被撞至田中間。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德區新興路往玉元宮途中，昨晨發生嚴重車禍，余男酒駕失控衝撞路旁停放白色轎車及藍色小發財，造成轎車幾乎全毀，發財車被撞至田中間。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德區新興路往玉元宮途中，昨晨發生嚴重車禍，余男酒駕失控衝撞路旁停放白色轎車及藍色小發財，造成轎車幾乎全毀，發財車被撞至田中間。記者陳恩惠／翻攝
八德新興路事故現場，由於車主迄今尚未處理，白天路過民眾看到此驚悚狀況，很想知道這車怎麼撞的，附近民眾貼出自家監視器，證明白色轎車與藍色發財車都是被這輛烏龜翻的黑色馬３撞的。圖／翻攝臉書粉專「記憶八德」
八德新興路事故現場，由於車主迄今尚未處理，白天路過民眾看到此驚悚狀況，很想知道這車怎麼撞的，附近民眾貼出自家監視器，證明白色轎車與藍色發財車都是被這輛烏龜翻的黑色馬３撞的。圖／翻攝臉書粉專「記憶八德」
桃園八德區新興路往玉元宮途中，昨晨發生嚴重車禍，余男酒駕失控衝撞路旁停放白色轎車及藍色小發財，造成轎車幾乎全毀，發財車被撞至田中間。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德區新興路往玉元宮途中，昨晨發生嚴重車禍，余男酒駕失控衝撞路旁停放白色轎車及藍色小發財，造成轎車幾乎全毀，發財車被撞至田中間。記者陳恩惠／翻攝
八德新興路事故現場，由於車主迄今尚未處理，白天路過民眾看到此驚悚狀況，很想知道這車怎麼撞的。圖／翻攝臉書粉專「記憶八德」
八德新興路事故現場，由於車主迄今尚未處理，白天路過民眾看到此驚悚狀況，很想知道這車怎麼撞的。圖／翻攝臉書粉專「記憶八德」

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