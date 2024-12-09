影／宜蘭某診所被爆租霸糾紛...關說員警到場影片瘋傳 警方揭真相

昨天有網友影片爆料宜蘭某診所涉「租霸」，積欠租百萬租金不搬，租管前去處理時，對方竟關說民代求救，來了一堆員警刑警，網友直呼「官威真大」。警方今表示，該診所日前遭不明人士惡意潑漆，且租管缺乏法院公文書就去執行斷水斷電，事涉「醫療暴力」，警方接獲報案依法處理，並無外力施壓關切。

租管林先生昨天在抖音發出兩段影片，指出羅東鎮某診所長期欠租百萬元，「租霸」先是報警後來又打電話給民代，原本現場僅有2名員警，結果小小的民事案件，卻出現員警、刑警、便衣等大批到場，不斷對他提出質疑，指他不能執行斷水斷電。

林先生指控刑警護航租霸，當時刑警說「要拿出那個東西，我們才能讓你（斷水斷電）」，否則「就是現行犯」，「對方可以告」；林先生等人回應，「沒有說我要強制執行」，「他欠租啊」，怎可聽租霸的一面之詞，「要告就去告」。

兩段影片網路瘋傳，警方今天說明，6日晚間20時48分羅東分局成功派出所接獲民眾報案診所有人聚集，隨即派員到場了解，該租管的一方有5人在場，主張該診所負責人未繳納房租，到場執行斷水斷電，但是租管無法出示可以執行斷水斷電強制作為的法律依據，也沒有法院人員到場執行斷水斷電。