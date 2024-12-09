影／又見衝撞行人事故 女高中生走斑馬線被撞飛驚險畫面曝
彰化縣埔鹽鄉彰水路一段一處路口最近車禍頻傳，上周一名16歲女高中生行經該路段正穿越斑馬線時，遭一名機車騎士衝撞，驚險畫面曝光，幸好女學生和騎士僅受輕傷送醫後無大礙，騎士未減速禮讓行人將開罰，不過該路口車流量大，卻只有閃黃燈也有安全之虞，相關單位將進行會勘檢討。
這起車禍發生在本月6 日傍晚5點半，當時二名女學生行經彰水路正在過馬路穿越斑馬線，由於該路段並沒有紅綠燈，行經的小客車看到女學生即減速下來禮讓，但後方騎機車的洪姓男子卻未減速，直接衝撞上女學生，由於撞擊力道不小，洪男也連車帶人倒地，女學生卻馬上爬起，隨後又痛得坐回原位。
女學生手、腳及下巴擦挫傷，洪男腿部挫傷，兩人送醫後無大礙，警方初步調查，洪男疑未減速禮讓行人，又致人受傷，已違反道路交通安全處罰條例第44條可處7200元到3萬6千元不等罰金。
不過該路口日前也發生校車為禮讓救護車，煞車不及追撞前車事故，由於彰水路車流量大，該路口又沒紅綠燈，警方已呈報縣警局，將會同縣府、公所等單位再進行會勘檢討號誌相關安全措施。
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