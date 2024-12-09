影／屏東輕航機剛起飛突熄火2人骨折受傷 搶救畫面曝光
屏東縣消防局今上午近11點獲報，在高樹鄉廣福大橋附近驚傳輕航機因不明原因迫降墜機，機上教練與乘客均獲救，意識清醒，送屏東基督教醫院。據了解疑剛起飛後輕航機突熄火迫降，詳細原因仍待飛安會調查。
屏東縣消防局今上午10點55分接獲報案，有輕航機墜機迫降。有目擊者說，輕航機剛起飛就撞上橋迫降；消防局出動特搜大隊、瑪家分隊、高樹分隊、鹽埔分隊與第一大隊到場搶救，機上兩人分別52歲莊姓女學員，頭部撕裂傷，右腳骨折。52歲教練呂男，肢體擦傷，兩人均送往屏東基督教醫院救治。
輕航機迫降廣福大橋附近，現場引發民眾圍觀，這是屏東縣輕航機下半年發生第二起事故，今年8月輕航機因不明原因迫降高樹鄉一處檳榔園兩人受傷。
屏東縣高樹鄉賽嘉皆豪輕航機飛行場，因受中央山脈屏障作用，有穩定上升氣流，活動場域寬廣，飛行視野遼闊，是飛行傘、輕航機活動場域。高樹鄉今天上午天氣良好。
｢賽嘉皆豪輕航機飛行場」2009年成立，座落屏東縣高樹鄉，佔地約10公頃，是全國首座合法成立的飛行場，並向民航局申請核發證照。
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