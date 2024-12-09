快訊

女電波拉皮麻醉不治 出事診所官網醫師和「超思蛋」被告同名

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強勁」：財庫瞬間火燙

阿薩德已逃亡俄羅斯，敘利亞真的能迎來新局？

女隨隊攀馬博拉斯橫斷 高山症發作直升機救下山

中央社／ 南投縣9日電

58歲賴姓女子隨隊攀登馬博拉斯橫斷，途中高山症發作嘔吐、四肢無力停在馬博拉斯山屋，南投縣消防局今天獲報求救，考量路途遙遠同步申請直升機協助，上午成功吊掛救出送醫。

南投縣消防局今天清晨獲報，1支18人登山隊5日由南投縣信義鄉東埔入山攀登馬博拉斯橫斷，預計11日從花蓮縣瑞穗鄉下山，隊中58歲賴姓女子因高山症發作嘔吐、四肢無力、無法移動，在馬博拉斯山屋待救，消防局立即組成搜救隊，並向內政部消防署申請直升機。

內政部空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊接獲總隊勤務指揮中心通知，執行馬博拉斯山屋賴女高山症救援任務，上午派遣黑鷹直升機飛至目標區，下放特搜隊員至地面，檢傷後吊掛賴女上機，再飛至竹山鎮消防署訓練中心落地，由救護車送醫。

南投縣 黑鷹直升機

延伸閱讀

影／獨攀挑戰一日來回八通關…男骨折摔破頭 陸空馳援

19人登南二段2人胸痛高山症先後求援 黑鷹連飛兩趟救人

6旬山友有心臟病史 登南二段胸痛現幻覺...直升機救下山

南投縣議會：內政部告知已對前議員史雪燕解職

相關新聞

不忍老妻久病臥床遭折磨 73歲老夫將她從14樓推下當場慘死

新北市新莊1名73歲林姓男子，因不捨妻子久病遭折磨，今天上午竟從住家14樓將妻子推下樓，導致妻子倒臥血泊當場死亡。林男犯...

獨／逃逸移工持刀刺死同鄉 臉書貼打工和甜蜜全家福照

高雄美濃傳移工命案，30歲裴姓男子昨晚疑酒後和同鄉的男子起口角，兩人從屋內打到屋外，裴男遭嫌犯持刀捅肚，肚破腸流、連嘴角...

影／又見衝撞行人事故 女高中生走斑馬線被撞飛驚險畫面曝

彰化縣埔鹽鄉彰水路一段一處路口最近車禍頻傳，上周一名16歲女高中生行經該路段正穿越斑馬線時，遭一名機車騎士衝撞，驚險畫面...

影／屏東輕航機剛起飛突熄火2人骨折受傷 搶救畫面曝光

屏東縣消防局今上午近11點獲報，在高樹鄉廣福大橋附近驚傳輕航機因不明原因迫降墜機，機上教練與乘客均獲救，意識清醒，送屏東...

屏東輕航機不明原因迫降機上2人獲救 下半年已發生兩起

屏東縣消防局今上午近11點獲報，在高樹鄉廣福大橋附近驚傳輕航機因不明原因迫降墜機，機上兩人一男一女獲救，送往屏東基督教醫...

可怕！電動磨甲器突爆炸 火調員：鋰電池短路引發火災

新竹縣湖口鄉11月底有住家驚傳火災，幸好消防局派員搶救，未釀成更嚴重的意外，火調人員調查發現，研判磨甲器內附鋰電池於充電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。