女隨隊攀馬博拉斯橫斷 高山症發作直升機救下山

58歲賴姓女子隨隊攀登馬博拉斯橫斷，途中高山症發作嘔吐、四肢無力停在馬博拉斯山屋，南投縣消防局今天獲報求救，考量路途遙遠同步申請直升機協助，上午成功吊掛救出送醫。

南投縣消防局今天清晨獲報，1支18人登山隊5日由南投縣信義鄉東埔入山攀登馬博拉斯橫斷，預計11日從花蓮縣瑞穗鄉下山，隊中58歲賴姓女子因高山症發作嘔吐、四肢無力、無法移動，在馬博拉斯山屋待救，消防局立即組成搜救隊，並向內政部消防署申請直升機。

內政部空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊接獲總隊勤務指揮中心通知，執行馬博拉斯山屋賴女高山症救援任務，上午派遣黑鷹直升機飛至目標區，下放特搜隊員至地面，檢傷後吊掛賴女上機，再飛至竹山鎮消防署訓練中心落地，由救護車送醫。